Мусорный коллапс? Зарастет ли мусором Бердск после 1 января 2020 года

Регоператор по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» провел аукционы на перевозку мусора по Новосибирской области. Все их выиграла одна компания — ООО «Айсберг».

В среднем 100 мусоровозов день приезжают на свалку Бердска

Не проснемся ли мы в мусоре 1 января 2020 года? С кем подпишет договор на перевозку отходов Бердска регоператор «Экология-Новосибирск», пока неизвестно, отметил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Бердска Владимир Захаров. Он рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что надеется, это будет уже зарекомендовавшая себя компания «ЭкоСервис».

— В ближайшее время будет заключен договор. Мы все-таки надеемся, что это будет тот же перевозчик, чтобы было работать комфортно и удобно. Пока точной информации нет, — отметил Владимир Николаевич 18 декабря.

В начале декабря закончились торги по выбору перевозчика. Напомним, Бердский перевозчик ООО «ЭкоСервис» подал заявку на конкурс. Директор Жанна Теличко брала кредит, чтобы продолжить работу. Она получает деньги от регионального оператора с задержкой на три месяца. Но несмотря на это продолжает работать. Напомним, регоператор задолжал транспортникам 700 млн рублей за вывоз мусора.

На сайте Госзакупок» 2 декабря опубликованы итоги аукциона на оказание услуг по транспортированию ТКО на территории Новосибирской области. Статус: закупка завершена. По ней перевозчиком выбрана компания ООО «Айсберг».

Бердский мусор вывезет новосибирская компания. С директором «ЭкоСервис» Жанной Теличко «Курьер. Среда. Бердск» не удалось побеседовать. Генеральный директор компании-перевозчика «Эко-Лайн» в Искитиме Сергей Каракчеев уверен, что старые компании просто выживают с рынка. Он считает, что подрядчикам последний год специально не платили деньги. По их подсчетам, регоператор им должен 33 млн рублей. Для участия в конкурсе каждому перевозчику нужно было обеспечить заявку на 25 млн рублей.

— Нам умышленно создали условия, чтобы мы по финансовым причинам не могли поучаствовать в конкурсе. На всех абсолютно лотах выиграла одна контора. У выигравшей компании ООО «Айсберг» один из учредителей — питерская контора, связанная с группой компаний «Вис», — сказал Сергей Владимирович 18 декабря.

«Курьер. Среда. Бердск» проверил информацию. По данным «Единого государственного реестра юридических лиц» у ООО «Айсберг» и ООО «Экология-Новосибирск» разные учредители. У регоператора ООО «Компания проектного финансирования» (учредитель ООО «Производственная фирма «ВИС»), а у перевозчика — АО «Трест №37 Ленинградспецстрой» (в списке из ЕГРЮЛ учредитель не указан).

9 декабря «Экология-Новосибирск» опубликовала на своем сайте информацию о том, что ФАС признала жалобы компаний-перевозчиков необоснованными.

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