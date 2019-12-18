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«Диета вареного яйца»: как худеет Николь Кидман

14:45 18.12.2019 Фото: pixabay.com
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Это модная диета, требующая употребления в пищу только яиц, фруктов, не крахмалистых овощей, постного белка и жира, и обещает помочь вам сбросить вес. Х

Диета вареного яйца: как худеет Николь Кидман
Врачи комментируют любимую диету Николь Кидман

Эта диета имеет некоторую славу среди знаменитостей: по сообщениям Vogue Italia, Николь Кидман придерживалась этого плана питания, чтобы похудеть для фильма «Холодная гора» (Cold Mountain). Врачи-диетологи комментируют содержание этой диеты и рассказывают, может ли она принести вред здоровью.

Типичная диета вареного яйца выглядит так:

Завтрак: как минимум два яйца и один фрукт (низкоуглеводный овощ или белок, по желанию).

Обед: яйца или нежирный белок и овощи с низким содержанием углеводов.
Столовые: яйца или нежирный белок и овощи с низким содержанием углеводов.

Это модная диета, требующая употребления в пищу только яиц, фруктов, не крахмалистых овощей, постного белка и жира, и обещает помочь вам сбросить вес. Хотя сокращение калорий может изначально привести к потере веса, маловероятно, что вы будете придерживаться такого способа питания, считают эксперты.
Мнение диетологов
Диета действительно низкокалорийная, но ограничивает многие продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как цельные зерна и бобы. Рекомендуется, чтобы мужчины в возрасте 50 лет и младше получали не менее 38 г клетчатки, а женщины — не менее 25 г клетчатки.

«Я считаю эту диету хорошей для красной ковровой дорожки. Это только то, что нужно попробовать, когда вы хотите быстро увидеть результаты, и вы ограничиваете себя в течение короткого периода времени», — говорит диетолог Эми Шапиро, основатель и директор Real Nutrition в Нью-Йорке. — Но само собой, что это нездоровое питание».
Яйца каждый день — это вредно?
«Я не буду беспокоиться о том, чтобы есть яйца вкрутую каждый день», — говорит диетолог. — Тем не менее, если это большая часть того, что вы едите, насыщенный жир может накапливаться».

Шапиро дает своим клиентам зеленый свет, чтобы съесть два яйца в день.

Источник: medikforum.ru

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