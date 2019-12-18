Тошнота: почему тошнит и причины тошноты

При каких проблемах со здоровьем может возникать ощущение тошноты после еды, по утрам, при головной боли.

О каких проблемах со здоровьем может говорить тошнота

Тошнота не всегда говорит о пищевом отравлении или желудочно-кишечном заболевании. При каких проблемах со здоровьем может возникать ощущение тошноты, пишет портал MedikForum.ru.

После еды. Если тошнота возникает после употребления жирной пищи, это может указывать на патологию желчевыделительных путей, дуоденогастральный рефлюкс, язвенную болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, на панкреатит. В этом случае в первую очередь необходимо отказаться от пищи, провоцирующей тошноту.

В тех случаях, когда тошнота ощущается на фоне болей в эпигастральной области (верхняя центральная часть живота на уровне нижних ребер), – можно заподозрить гастрит или гастродуоденит (воспаление желудка и двенадцатиперстной кишки).

Если тошнота сопровождается болью области пупка, рвотой, расстройством кишечника, это зачастую говорит о пищевом отравлении.

После сигарет. Тошнота, возникающая после сигарет, может быть проявлением эрозивного гастрита или гастродуоденита, язвенной болезни желудка, а также гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, при которой происходит выброса содержимого желудка в пищевод.

По утрам. При исключении беременности утренняя тошнота часто оказывается признаком патологии желчевыделительной системы. Например, такую тошноту провоцирует застой желчи и выброс желчи в желудок. Ночью происходит выделение желчи, которая может проникать в желудок и в течение нескольких часов раздражать его. В итоге утром человек может ощущать тошноту, которая к тому же нередко сочетается с горечью во рту, желтым налетом на языке, а иногда – охриплостью голоса.

При головной боли. Головная боль с тошнотой – это характерный симптом последствий черепно-мозговой травмы. Кроме того, тошнота в сочетании с головной болью могут быть связаны как с повышенной густотой крови и тромбозами, так и с разжижением крови (тромбоципения).

Также головная боль и тошнота могут возникать при мигрени, и при нарушениях головного мозга, таких как

цереброваскулярная болезнь, при которой происходит патологическое сужение сосудов головного мозга, приводящее к его кислородному голоданию и резко повышающее риск инсульта;

менингит.

На какие еще нарушения может указывать тошнота:

заболевания нервной системы, вестибулярного аппарата (органа, отвечающего за равновесие);

эндокринные заболевания — предиабет, сахарный диабет, патологии надпочечников, гипотиреоз;

нарушения в сердечно-сосудистой системе — колебания артериального давления, гипертонию.

Источник: МедикФорум