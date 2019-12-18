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Здоровье / Общество

Облучение: как пережить побочками после облучения?

14:33 18.12.2019 Фото: https://www.pexels.com/
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Рак сам по себе является тяжелой болезнью, а его лечение становится порой еще более тяжким испытанием для человека. Особенно много тяжелых побочных эффектов при облучении.

Облучение: как пережить побочками после облучения?
Как справиться с побочками при облучении

Рак сам по себе является тяжелой болезнью, а его лечение становится порой еще более тяжким испытанием для человека. Особенно много тяжелых побочных эффектов при облучении.

К распространенным побочным эффектам облучения относят усталость, раздражения на теле в области воздействия радиации, изменения цвета кожи, похожие на солнечные ожоги, язвы, выпадение волос, сухость во рту, нарушение производства слюны, трудности с глотанием, отёки в области головы и шеи. Нередко проявляются кашель, жар, одышка, тошнота, диарея, рвота, кровотечения в стуле, недержание, импотенция, изменения в менструациях. Со всеми этими побочными эффектами очень сложно справиться, но важно следовать рекомендациям врачей.

Прежде всего, придерживайтесь сбалансированной диеты и получайте оптимальное количество питательных веществ, которые помогут организму продержаться во время курса облучения. Конечно, принимать пищу в этот период бывает сложно и даже неприятно, особенно, если вы проходите через лечение опухолей головы и шеи. При самых сильных проблемах в приёме пищи врачи могут посоветовать альтернативу вроде высококалорийных жидкостей. Во всех остальных случаях необходимо заставить себя есть, поскольку пища имеет лечебное воздействие.

Обязательно отдыхайте, поскольку адекватное количество отдыха очень важно для физического и психического здоровья. Заботьтесь о той зоне тело, на которую воздействует радиация, так как здесь могут появиться раздражения и язвочки. Не расчесывайте и не растирайте эту зону, не мойте горячей водой, не носите тесную одежду, которая также может вызвать дополнительные раздражения. Даже несмотря на тяжелейшую усталость, находите в себе силы на физические нагрузки вроде простых пеших прогулок. При всех осложнениях обязательно консультируйтесь с лечащим врачом.

Источник: МедикФорум

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