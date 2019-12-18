За дружбу между Россией и Украиной ратуют 78% россиян

В настоящий момент более половины (53%) респондентов оценивают российско-украинские отношения скорее как плохие. В чем-то хорошими и в чем-то плохими их считают 30%, а скорее хорошими — всего 5%.

Российско-Украинские отношения: на пути к реализму

Всероссийский центр изучения общественного мнения и Центр политической конъюнктуры представляют совместное исследование по итогам саммита «нормандской четверки», состоявшегося во Франции 9 декабря.

9 декабря в Париже лидеры России, Германии, Франции и Украины встретились в «нормандском формате» после более чем трехлетней паузы. В саммите впервые принял участие новый украинский президент Владимир Зеленский. Также в рамках саммита состоялась первая короткая двусторонняя встреча российского и украинского лидеров.

Ключевые выводы

1. Россияне скептически относятся к фигуре президента Украины Владимира Зеленского. Большинство россиян ничего не знают о его деятельности и не имеют о нем никакого мнения. Те, кто относятся к Зеленскому положительно, находятся в явном меньшинстве. Россияне не видят в главе украинского государства трансформирующую фигуру для будущего двух стран.

2. В России не верят в перспективы нормализации российско-украинских отношений и урегулирования конфликта в Донбассе в период президентства Зеленского. Это можно объяснить тем, что в восприятии респондентов Зеленский так и не перешел от слов к делам. Обмен заключенными между двумя странами и возвращение кораблей имели большее значение для Украины, чем для России. Россияне видят, что новое руководство Украины в целом взяло курс на пересмотр Минских соглашений, который не получит поддержку России и, следовательно, сохранит двусторонние отношения на нынешнем уровне.

3. В последнее время пессимистические настроения россиян в отношении будущего двусторонних отношений нарастают. Сокращается число тех, кто верит в восстановление дружеских, добрососедских отношений в будущем. Вместе с тем все больше россиян полагает, что отношения будут ухудшаться и дальше.

4. Россияне демонстрируют средний уровень осведомленности о встрече «нормандской четверки» в Париже. Это можно связать с низкими ожиданиями относительно итогов саммита. При этом подавляющее большинство по-прежнему считает важным прийти к урегулированию конфликта в Донбассе.

5. Отношение россиян к Украине постепенно становится все более прагматическим. Учитывая текущий уровень двусторонних отношений, их динамику и глубину противоречий между двумя странами, россияне не видят условий для прорыва и не связывают больших ожиданий с Украиной и российско-украинскими отношениями. В Украине не видят врага, но и не видят в ней друга. Большинство россиян верят в то, что российско-украинские отношения рано или поздно нормализуются, но братскими и союзническими уже не будут.

Надежды на трансформацию российско-украинских отношений

Президента Зеленского принято относить к политикам новой генерации, которые «бросили вызов предыдущему поколению политиков» чуть ли не по всему постсоветскому пространству. С его избранием в некоторых аудиториях связывались ожидания наступления мира в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений.

В октябре Левада-Центр и Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовали результаты совместного исследования об отношении россиян и украинцев друг к другу. Социологи пришли к выводу, что избрание Зеленского и его первые шаги в отношениях с Россией переломили доминирование «плохого» отношения россиян к Украине, которое устойчиво наблюдалось после вхождения Крым в состав России.

Исследование показало, что с февраля по сентябрь 2019 года в полтора раза увеличилась доля россиян, которые относятся к Украине «хорошо»: 56% опрошенных заявили о своем положительном отношении к соседнему государству (47% — в основном хорошо и 9% — очень хорошо). Это максимальный показатель с апреля 2014 года. Более половины респондентов хотели бы, чтобы Россия и Украина были независимыми и дружественными государствами, с открытыми границами, без виз и таможен (54%). Еще треть россиян выступили за закрытые границы и визы с Украиной (32%), а 19% — за объединение стран в одно государство (рекордная цифра с марта 2014 года — тогда сторонниками объединения были 28% россиян).

Ранее, в июле 2019 года, уже после избрания Зеленского на пост президента, но до выборов в Верховную Раду, ВЦИОМ провел два опроса по российско-украинским отношениям.

Согласно полученным данным, подавляющее большинство респондентов (85%) считало, что с Украиной очень важно иметь дружеские отношения, а 78% были согласны с тем, что России и Украине необходимо улучшать отношения друг с другом. При этом 61% отметили, что отношения с Украиной в течение последнего года не становятся ни лучше, ни хуже и практически не меняются, а каждый четвертый заявил, что обстановка между двумя странами становится все более напряженной и ухудшается (25%).

Говоря о перспективах отношений между соседями, 42% россиян выразили мнение, что российско-украинские отношения нормализуются, но братскими и союзническими уже не будут. Лишь каждый четвертый россиянин (24%) верил в восстановление дружеских и добрососедских отношений, а 18% придерживались мнения, что отношения будут братскими и союзническими. 6% респондентов посчитали, что отношения будут и дальше ухудшаться.

С тем, что Украина — «братская страна», тогда согласились 30% респондентов, что «просто сосед» — 28%. Лишь 12% россиян считали, что Украина — источник угрозы. В целом большинство россиян (68%) заявили о хорошем отношении к Украине. Плохо относилось к соседней стране 21% опрошенных.

Несостоявшийся перелом

Проведенное в декабре 2019 года исследование показало высокий скептицизм россиян в отношении фигуры нового украинского лидера.

Лишь 9% россиян заявили о позитивном отношении к Зеленскому. В целом жители России либо ничего не знают о его деятельности (35%), либо декларируют безразличное отношение к нему (29%). Отрицательно к украинскому лидеру относится 21% опрошенных.

Положительное отношение к Зеленскому преобладает среди молодежи (от 18 до 24 лет) — 19%. Отрицательно к Зеленскому относятся лишь 3% респондентов в этой возрастной группе. В то же время в этой группе фиксируется наибольшее число тех, кто относится к Зеленскому безразлично — 40%. Напротив, представители старшего поколения хуже относятся к главе украинского государства — 58% респондентов в возрасте от 45 лет и старше декларируют негативное отношение к Зеленскому.

Лучше других к украинскому лидеру относятся в Москве и Санкт-Петербурге (по 12%) и в других городах-миллионниках, а также в городах с населением от 100 до 500 тысяч человек — 13%. Отрицательное отношение к фигуре украинского лидера преобладает на селе — 25%.

Работа Зеленского на посту президента не привела к сдвигам в отношении россиян к Украине.

Баланс позитивных и негативных изменений в отношении к Украине за время работы Владимира Зеленского оказался нулевым. Доля тех, у кого улучшилось отношение к Украине, и доля тех, у кого оно ухудшилось, оказались равны и составили 11%. У подавляющего большинства россиян (74%) отношение к Украине осталось неизменным.

Наибольший рост позитивного отношения наблюдается у мужчин (16%) и среди представителей молодого поколения (20%). Также эта тенденция лучше всего заметна в Москве и Санкт-Петербурге (14%). Изменили свое отношение к Украине в худшую сторону в большей степени представители самой старшей возрастной группы 60+ (18%).

Большинство россиян считают, что Зеленский не повлиял на отношения между Россией и Украиной.

Большинство респондентов считают, что за период работы нового украинского президента российско-украинские отношения не изменились (67%). Оптимистами, которые полагают, что отношения между Россией и Украиной скорее улучшились, оказались 16% опрошенных. Пессимистами, увидевшими ухудшение отношений, стали 9% россиян. При этом позитивные изменения видят прежде всего мужчины (22%) и представители молодежи (27%).

В настоящий момент более половины (53%) респондентов оценивают российско-украинские отношения скорее как плохие. В чем-то хорошими и в чем-то плохими их считают 30%, а скорее хорошими — всего 5%.

С учетом падения рейтингов поддержки Зеленского внутри Украины можно ожидать, что и в России отношение к украинскому президенту в дальнейшем будет ухудшаться.

Среди оценок будущего российско-украинских отношений преобладают негативные.

Большинство россиян (43%) полагают, что отношения нормализуются, но братскими и союзническими уже не будут. Число сторонников данной точки зрения увеличилось на 1% по сравнению с июлем. 19% считают, что восстановятся дружеские, добрососедские отношения. Оптимистов стало на 5% меньше, чем в июле. Сократилось и число тех россиян, кто верит в братские и союзнические отношения между двумя странами. Если в июле их было 18%, то сейчас — 14%. При этом почти в два раза выросла доля тех, кто полагает, что отношения будут и дальше ухудшаться, — с 6% до 11%. Показательно, что в братские и союзнические отношения больше всего верят жители Северо-Кавказского федерального округа — 24%, а в ухудшение отношений — жители Москвы и Санкт-Петербурга — 16%.

Россияне по-прежнему считают важным достижение урегулирования конфликта в Донбассе, но в данный момент не видят никакой динамики в зоне конфликта.

Большинство россиян не видят изменений ситуации в Донбассе — ситуация не становится ни лучше, ни хуже (50%). Еще 15% считают, что ситуация постепенно нормализуется, 13% — что ситуация становится все более напряженной и заметно ухудшается. 22% — затрудняются ответить о направлении развития ситуации в зоне конфликта в последнее время.

Вместе с тем большинство опрошенных (45%) считают, что России очень важно прийти к мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Еще 40% респондентов придерживаются точки зрения, что для России скорее важно прийти к мирному урегулированию. Абсолютно не важна эта проблема лишь для 4% респондентов. Наибольшее значение мирное урегулирование имеет для возрастной группы от 60 и старше. В ней 92% считают важным достижение такой задачи (58% — очень важным, 34% — скорее важным).

Россияне в целом проявили довольно высокий интерес к встрече «нормандской четверки».

Хорошо знают о встрече «четверки» в Париже 23% респондентов. Что-то слышали, но без подробностей — 47%. Только 30% ничего не знают об этой встрече. Меньше всего интересен саммит молодому поколению — 58% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет ничего не знают о встрече и 48% — в возрасте от 25 до 34 лет. Большинство россиян (50%) уверены, что встреча не повлияет на ситуацию в Донбассе. Считающих, что саммит повлияет скорее положительно, 35%. Больше всего оптимистов среди представителей самой молодой группы (40%) и самой старшей (42%).

Источник: ВЦИОМ