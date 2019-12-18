Злая шутка: Вывезли в багажнике на кладбище и заставили копать себе могилу знакомого 5 жителей Рубцовска

Прокуратурой города Рубцовска утверждено обвинительное заключение в отношении пяти местных жителей, которые незаконно лишили человека свободы.
Как сообщил заместитель прокурора города Рубцовска Алексей Попов, один из обвиняемых из-за личных неприязненных отношений к потерпевшему решил напугать последнего, для чего подговорил своих знакомых помочь ему.
Действуя по ранее достигнутой договоренности, обвиняемые заманили потерпевшего в условленное место, где причинили ему телесные повреждения, положили в багажник автомобиля и увезли на территорию городского кладбища.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, обвиняемые заставили потерпевшего под угрозой применения насилия копать могилу, и, удовлетворив чувство обиды, оставили его на кладбище.
Степень вины обвиняемых и меру ответственности определит суд.
Источник: prok-altai.ru