Злая шутка: Вывезли в багажнике на кладбище и заставили копать себе могилу знакомого 5 жителей Рубцовска

На «шутников» завели уголовное дело. Один из обвиняемых из-за личных неприязненных отношений к потерпевшему решил напугать последнего, для чего подговорил своих знакомых помочь ему.

Обвиняемые заставили потерпевшего под угрозой применения насилия копать могилу

Прокуратурой города Рубцовска утверждено обвинительное заключение в отношении пяти местных жителей, которые незаконно лишили человека свободы.

Как сообщил заместитель прокурора города Рубцовска Алексей Попов, один из обвиняемых из-за личных неприязненных отношений к потерпевшему решил напугать последнего, для чего подговорил своих знакомых помочь ему.

Действуя по ранее достигнутой договоренности, обвиняемые заманили потерпевшего в условленное место, где причинили ему телесные повреждения, положили в багажник автомобиля и увезли на территорию городского кладбища.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, обвиняемые заставили потерпевшего под угрозой применения насилия копать могилу, и, удовлетворив чувство обиды, оставили его на кладбище.

Степень вины обвиняемых и меру ответственности определит суд.

Источник: prok-altai.ru