Вибрирующую разметку решил нанести на трассе в Бердске минтранс региона

По мнению специалистов ведомства, дорожная разметка с профильной поверхностью обезопасит водителей транспортных средств от съезда в кювет.
По мнению специалистов ведомства, дорожная разметка с профильной поверхностью обезопасит водителей транспортных средств от съезда в кювет.
Как сообщил на мероприятии начальник территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Михаил Чуманов, поставленные нацпроектом БКАД задачи по достижению показателя по снижению количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях являются приоритетными в деятельности учреждения. Для этого на областных дорогах ежегодно строятся светофорные объекты, ведется устройство искусственного освещения и тротуаров, установка делиниаторов (сигнальных столбиков) на проезжей части, нанесение дорожной разметки желтого и синего цвета, установка камер фото- и видеофиксации, обустройство пешеходных переходов и другое.
— С 2020 года на областных автодорогах будет применяться дорожная разметка с профильной поверхностью, — в частности заявил чиновник Автодора. — На потенциально опасных участках автодорог (участки возможного съезда автомобилей в кювет, участки на которых запрещен обгон транспортных средств) планируется нанесение осевых и краевых линий дорожной разметкой с профильной поверхностью.
Такая разметка наносится в целях обеспечения более высоких значений коэффициента световозвращения, а также возникновения вибрационного (шумового) эффекта при наезде колеса транспортного средства на линии дорожной разметки.
— В 2020 году планируется нанесение такой профильной разметки на 42,8 километров новосибирских трасс.
Не исключено, считают наблюдатели, что предлагаемое Минтрансом региона ноу-хау воплотится и на территории нашего города, через который пролегает федеральная трасса Р-256. Аварийно-опасных участков с возможным съездом автомобилей в кювет и участков, на которых запрещен обгон на перегоне трассы Р-256 от «вшивой горки» до Искитима, предостаточно. А это ни много ни мало почти 20 километров.
Целью регионального проекта «Безопасность дорожного движения (Новосибирская область)» является снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, так в 2019 году планируется снизить количество погибших в ДТП до значения 9,1 человек на 100 тысяч населения. На сегодняшний день общее снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях участников дорожного движения по отношению к 2018 году составляет 34 человека.