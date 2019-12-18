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77-летняя Ангелина Вовк выходит замуж за молодого любовника

17:45 18.12.2019
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Несмотря на разницу в возрасте больше, чем в 25 лет, пара смотрится гармонично: Вовк очень энергична и с удовольствием осваивает все новое, включая гаджеты и их приложения, любит путешествовать, весело и с пользой проводить время.

77 летняя Ангелина Вовк выходит замуж за молодого любовника
Последнее время на всех светских мероприятиях рядом с Ангелиной Вовк ее друг историк музыки Михаил Куницын

Последнее время на всех светских мероприятиях рядом с Ангелиной Вовк ее друг историк музыки Михаил Куницын. Они вместе смотрят кино, посещают концерты, ведут музыкальные вечера, отдыхают. Ангелине Михайловне 77 лет, но она выглядит гораздо моложе своих лет – регулярно посещает косметологические клиники и ухаживает за кожей с помощью самых современных процедур. Несмотря на разницу в возрасте больше, чем в 25 лет, пара смотрится гармонично: Вовк очень энергична и с удовольствием осваивает все новое, включая гаджеты и их приложения (у нее айфон), любит путешествовать, весело и с пользой проводить время. В общем, пара проводит время намного деятельнее, чем многие 40-летние.

В окружении пары рассказали «Комсомольской правде» о том, что на 2020 год намечена свадьба. Мы позвонили телеведущей, чтобы уточнить подробности.

— Ангелина Михайловна, неужели правда, что вы выходите замуж?

— Миша правда сделал мне предложение!

— На какой месяц наметили свадьбу?

— А насчет свадьбы – еще пока я размышляю.

Михаил Куницын ведет концерты, радиопрограмму. Ангелина Вовк сейчас также много работает: не только ведет мероприятия, но и организует ежегодный телефестиваль детского творчества «Песенка года». Ангелина Михайловна не скрывает, что обстоятельства в ее жизни так сложились, что из-за болезни она не смогла родить ребенка. Так как еще в 1975 году она перенесла перитонит в тяжелой форме, были осложнения, несколько операций, клиническая смерть… Они с мужем однажды даже хотели усыновить ребенка, но не сложилось. После расставания с мужьями, Ангелина Михайловна не оставалась одна – она заботиться о дочках племянника: одну из внучек Вовк назвали в честь нее Ангелиной.

А теперь рядом с легендарной ведущей программ «Спокойной ночи, малыши» и «Песня года» есть и верный друг Михаил.

Источник: nsk.kp.ru

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От редакции

Гармонично смотрятся?

Аноним, 18 декабря 2019 18:05
Ну лучше конечно чем Пугачева, но и денег меньше Миша
Гость, 18 декабря 2019 19:13
НВР: Гармонично. Как бабушка с внучеком. "Миша, ты поел творожок?"

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