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Эксклюзивное видео ограбления банка на 5 млн рублей в Петербурге попало в Сеть

16:50 18.12.2019 Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru
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Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в учреждение врывается мужчина с медицинской маской на лице, а в его руках предмет похожий на автомат с глушителем.

Эксклюзивное видео ограбления банка на 5 млн рублей в Петербурге попало в Сеть
www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры ограбления банка на северо-западе Петербурга. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в учреждение врывается мужчина с медицинской маской на лице, а в его руках предмет похожий на автомат с глушителем.

Находящаяся рядом с ним уборщица в панике встает на колени, а потом послушно ложится на пол. Перед этим на коленях от нападавшего стремительно отползает мужчина.

По предварительной информации, ущерб от ограбления может оцениваться в пять миллионов рублей. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нападение на финансовое учреждение произошло накануне вечером на улице Савушкина. Грабителей было двое. У второго свидетели произошедшего видели в руках нож.

Источник: 5-tv.ru

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