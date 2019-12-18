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Как сменить фамилию: Каков порядок изменения фамилии?

16:47 18.12.2019 Фото: www.pexels.com
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Изменение фамилии ребенка до 14 лет на фамилию другого родителя производится на основании решения органа опеки и попечительства, а если ребенок достиг 10 лет, также необходимо и его согласие.

Как сменить фамилию: Каков порядок изменения фамилии?
Есть женщины, которые не меняют фамилию после замужества

Каков порядок изменения фамилии?
Гражданин имеет право изменить свое имя (включающее фамилию, собственно имя, а также отчество). Такое изменение подлежит государственной регистрации в органах ЗАГС, для чего необходимо подать заявление о перемене имени (п. п. 1, 2 ст. 19 ГК РФ; п. п. 2, 5 ст. 58, ч. 1 ст. 59, п. 1 ст. 60 Закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ).
Наиболее распространенные причины для смены фамилии следующие: неблагозвучность фамилии либо трудность ее произношения; желание супруга(и) носить общую с другим супругом фамилию, если при регистрации брака они остались с добрачными фамилиями; желание супруги вернуть добрачную фамилию, если об этом не было заявлено при расторжении брака.

Лица, имеющие право на смену фамилии
Обратиться с заявлением о смене своей фамилии может совершеннолетний гражданин, а также несовершеннолетний, достигший 14 лет. Изменение фамилии ребенка до 14 лет на фамилию другого родителя производится на основании решения органа опеки и попечительства, а если ребенок достиг 10 лет, также необходимо и его согласие.
При этом до достижения заявителем 18 лет потребуется согласие обоих родителей (усыновителей или попечителя) или решение суда (за исключением случаев приобретения лицом полной дееспособности до достижения им совершеннолетия) (п. п. 1, 4 ст. 59 СК РФ; п. п. 1, 3, 4 ст. 58, ч. 1 ст. 59 Закона N 143-ФЗ).

Порядок изменения фамилии
В целях изменения фамилии совершеннолетнему гражданину рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Подготовьте заявление и необходимые документы
Заявление составляется по установленной форме. Его можно заполнить на компьютере или от руки. При этом в отдельной строке заявления указывается причина смены фамилии. Заявление необходимо подписать и указать дату его составления (ч. 2, 3 ст. 59 Закона N 143-ФЗ; п. п. 4, 46 Правил, утв. Приказом Минюста России от 01.10.2018 N 201).
При обращении непосредственно в орган ЗАГС вместе с заявлением необходимо представить следующие документы (п. 1 ст. 7, ст. 10, ч. 4 ст. 59 Закона N 143-ФЗ; п. 1 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 N 828):
1)документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт);
2)свидетельство о рождении;
3)свидетельство о заключении брака — если заявитель состоит в браке;
4)свидетельство о расторжении брака — если заявитель ходатайствует о присвоении ему добрачной фамилии в связи с расторжением брака;
5)свидетельство о рождении каждого из детей заявителя, не достигших совершеннолетия.
Кроме того, потребуется уплатить госпошлину.

Справка. Размер госпошлины
За государственную регистрацию перемены фамилии госпошлина составляет 1 600 руб. Отдельные категории граждан освобождены от уплаты госпошлины (пп. 4 п. 1 ст. 333.26, пп. 11, 12 п. 1 ст. 333.35 НК РФ).

Шаг 2. Обратитесь в орган ЗАГС и дождитесь рассмотрения заявления
Заявление вместе с документами должно быть подано лично лицом, меняющим фамилию, в орган ЗАГС по месту жительства или по месту государственной регистрации рождения этого лица (п. 2 ст. 58, ч. 1 ст. 59 Закона N 143-ФЗ).
Срок рассмотрения заявления составляет месяц со дня его подачи. Он может быть увеличен, но не более чем на два месяца (п. 2 ст. 60 Закона N 143-ФЗ).
Фамилия (до и после перемены) указывается в актовой записи и в свидетельстве о перемене имени. На основании записи акта о перемене имени вносятся изменения в записи актов гражданского состояния, ранее составленные в отношении лица, переменившего имя, и выдаются новые свидетельства с учетом внесенных изменений (ст. ст. 61, 62, п. 1 ст. 63 Закона N 143-ФЗ).
Изменение фамилии не является основанием для прекращения или изменения прав и обязанностей, приобретенных под прежней фамилией. При этом гражданин может потребовать внесения за свой счет изменений в оформленные на прежнюю фамилию документы. В установленных законом случаях замена документов после изменения фамилии является обязательной (п. 2 ст. 19 ГК РФ; п. 12 Положения N 828; пп. «б» п. 35 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.10.2014 N 1097).
Кроме того, на основании внесенных изменений в запись акта о рождении несовершеннолетнего ребенка, связанных с изменением фамилии родителя (родителей), выдается новое свидетельство о его рождении (п. п. 2 — 4 ст. 63 Закона N 143-ФЗ).

Материал подготовлен специалистами Консультант Плюс/Азбука права

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От редакции

Сколько раз меняли фамилию?

Гость, 18 декабря 2019 19:19
В паспортный стол приходит гражданин и говорит:
— Я хочу сменить фамилию.
— Какая у вас сейчас?
— Кацман.
— А какую хотите?
— Кацманавт.

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