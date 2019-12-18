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Недвижимость / Общество

Можно ли признать квартиру жилым домом?

16:52 18.12.2019 Фото: www.pexels.com
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В некоторых случаях квартира в судебном порядке может быть признана жилым домом.

Можно ли признать квартиру жилым домом?
Квартира может быть признана жилым домом в судебном порядке

Можно ли признать квартиру жилым домом?

Квартира может быть признана жилым домом в судебном порядке.

Основания признания квартиры жилым домом

Квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении (ч. 3 ст. 16 ЖК РФ).
Под жилым домом (объектом индивидуального жилищного строительства, индивидуальным жилым домом) понимается отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости (ч. 2 ст. 16 ЖК РФ; п. 39 ст. 1 ГрК РФ).
Вместе с тем в некоторых случаях квартира в судебном порядке может быть признана жилым домом. Это возможно, в частности, если объект недвижимости (Апелляционные определения Московского областного суда от 05.09.2016 по делу N 33-22092/2016, по делу N 33-16154/2014; Постановление Президиума Московского областного суда от 14.04.2010 N 127 по делу N 44-47/10):
1)по своим техническим характеристикам соответствует жилому дому;
2)не имеет в своем составе других квартир;
3)имеет один вход;
4)оборудован необходимыми коммуникациями (например, центральный водопровод, канализация, отопление, автономное газоснабжение), не имеет инженерных сетей, обслуживающих третьих лиц;
5)используется исключительно членами одной семьи.

Порядок признания квартиры жилым домом
Чтобы признать квартиру жилым домом, потребуется обратиться в районный суд по месту нахождения объекта недвижимости (ст. 24, ч. 1 ст. 30 ГПК РФ; Обзор судебной практики Верховного Суда РФ от 07.04.2004).
В зависимости от обстоятельств дела наряду с исковыми требованиями о признании квартиры жилым домом могут быть заявлены, в частности, требования о прекращении права собственности (общей собственности) на квартиру и признании права собственности на жилой дом, об обязании органа регистрации прав внести изменения в ЕГРН, о признании права собственности на земельный участок под жилым домом и др.
Ответчиком по подобным искам, как правило, является администрация муниципального образования, на территории которого расположен объект недвижимости, а в качестве третьего лица привлекается территориальное Управление Росреестра (ст. 43, ч. 2 ст. 131 ГПК РФ; Апелляционные определения Московского областного суда по делу N 33-22092/2016, по делу N 33-16154/2014; Постановление Президиума Московского областного суда N 127).
К исковому заявлению необходимо приложить, в частности, документы, подтверждающие обстоятельства, на которых вы основываете свои требования (ст. 132 ГПК РФ).
По общему правилу суд рассматривает и разрешает дело до истечения двух месяцев со дня поступления искового заявления в суд. В зависимости от сложности дела этот срок может быть продлен, но не более чем на месяц (ч. 1, 6 ст. 154 ГПК РФ).
Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока на апелляционное обжалование, если оно не было обжаловано (ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 321 ГПК РФ).
Материал подготовлен специалистами Консультант Плюс/Азбука права

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