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 Кто должен платить за обслуживание домофона в многоквартирном доме?

16:58 18.12.2019 Фото: www.pexels.com
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Если обслуживание домофона предусмотрено договором управления МКД, то данный вид работ оплачивается за счет платы на содержание и ремонт жилого помещения.

 

 Кто должен платить за обслуживание домофона в многоквартирном доме?

За обслуживание домофона в многоквартирном доме должны платить собственники квартир данного дома

Кто должен платить за обслуживание домофона в многоквартирном доме?

За обслуживание домофона в многоквартирном доме должны платить собственники квартир данного дома.
Собственник квартиры несет бремя содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (далее — МКД). В состав общего имущества включаются, в частности, автоматически запирающиеся устройства дверей подъездов МКД — домофоны (ч. 3 ст. 30, п. 3 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ; п. 7 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491; Апелляционное определение Московского городского суда от 28.05.2019 по делу N 33-22302/2019).
Установку, эксплуатацию и ремонт домофонов должны оплачивать собственники помещений в МКД. Если домофон был предусмотрен проектно-сметной документацией на дом, то плата взимается не за установку, а за обслуживание домофона, причем даже тогда, когда за определенный период у собственника не было необходимости обращаться с заявками на его ремонт (п. 27 Приложения 7 к Постановлению Правительства Москвы от 04.06.1996 N 465; Апелляционное определение Московского городского суда от 04.09.2018 по делу N 33-34070/2018; Апелляционное определение Московского городского суда от 18.06.2019 по делу N 33-26395/2019).
Если обслуживание домофона предусмотрено договором управления МКД, то данный вид работ оплачивается за счет платы на содержание и ремонт жилого помещения.
Если же договором управления МКД в составе работ по содержанию и ремонту общего имущества такое обслуживание не предусмотрено, то для начисления соответствующей платы необходимо решение общего собрания собственников помещений в МКД и заключение договора с управляющей организацией или с организацией, осуществляющей обслуживание домофона. При этом тариф на обслуживание домофона, а также порядок внесения платы за такое обслуживание устанавливается в договоре, заключенном организацией, осуществляющей соответствующий вид деятельности, с собственниками помещений в МКД или, по поручению последних, с управляющей организацией (п. 1 ч. 2 ст. 154, п. 2 ч. 3 ст. 162 ЖК РФ; Письмо Минстроя России от 11.04.2016 N 10686-АТ/04).
Материал подготовлен специалистами Консультант Плюс/Азбука права

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От редакции

Вы платите за домофон? Сколько?

Аноним, 18 декабря 2019 19:43
Мы платим 60 руб. в месяц, но это грабеж для МКД

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