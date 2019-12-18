Похороны зимой: умирать зимой дороже

К сожалению, люди рано или поздно умирают. Когда это может произойти никому неизвестно. Какая за окном будет погода или время года – угодно лишь Богу. Но как быть, если человек умер все-таки зимой, да еще и в сильный мороз, когда земля на кладбище промерзла на несколько метров в глубину. Попробуем разобраться в этом вопросе ниже.

Следует сказать сразу, что стоимость зимних похорон будет гораздо выше по сравнению с другими сезонами захоронений. Цена составляется с учетом временных затрат на работу и покрытия вредных условий – мороза или снега с ветром, при которых работникам кладбища приходится раскапывать могилу. Так, чтобы откопать могилу зимой, приходится сначала расчищать большие залежи снега, затем освобождать верхний слой земли от ледяного наста, а потом разводить на ней обширный костер из сухостоя, чтобы прогреть почву и провести раскопку. Хорошо, если первые два этапа можно сделать с помощью спецтехники. Но, в большинстве случаев, места для свежих могилок имеют неудобное расположение для проезда транспорта.

В стоимость захоронения зимой войдет и надбавка за место на кладбище. Хоть по закону вся земля принадлежит государству и не продается. Поэтому, если смерть человека застала врасплох, и в этот же момент имеются трудности с финансами, можно подхоронить покойного к самому близкому родственнику. Чтобы осуществить захоронение таким образом, на руках должны быть документы, подтверждающие степень родства.



Еще одной особенностью захоронения зимой является установка памятника. В общем и целом, ставить памятник необязательно, но, в то же время, это лишает место захоронения информационно-идентифицирующей функции, которую он несет. Зимой устанавливать памятник нельзя. Чтобы он мог прочно «усесться» в землю, лучше ставить его летом или осенью, когда нет снега и сухо. Такие ограничения связаны с резкими перепадами среднегодовой температуры, которые характерны для России. Но зато зимой есть маленький бонус – памятник можно приобрести заранее по более низкой стоимости (обычно, это около 20%). Выбирать памятник лучше всего из качественного материала. Даже мрамор (диабаз) потребует постоянного ухода за собой. Перед выбором памятника необходимо проконсультироваться с администрацией кладбища, постольку, поскольку на кладбище могут быть какие-то свои ограничения по установке.Украсить могилу живыми цветами зимой не получится тоже. Зимой является исключением и похоронный дресс-код. Верхняя одежда не обязательно должна быть траурного цвета. Но поверх нее накидывается темный платок.К сожалению, в России еще не придуман способ сохранения тела усопшего до теплого времени года, когда хоронить проще и легче. Поэтому, ничто не остается, как принять ситуацию и смириться с ней. На случай, если с финансами очень туго, можно воспользоваться специальными пособиями от государства, но тогда сама похоронная процессия будет слишком скромной, и покроются только основные расходы на захоронение. Или же использовать денежные средства усопшего (последняя пенсия или зарплата, банковские и прочие сбережения и др.).Но опять же, разве имеет значение время года за окном, когда случается такое горе, как потеря близкого человека…