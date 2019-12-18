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Отстреливают бешеных собак из ветеринарного ружья сотрудники приюта «Надежда» в Бердске

17:15 18.12.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Животное становится вялым и неспособным к укусам и сопротивлению ловцов. Чаще для отлова бродяжек используют клетки с приманкой.

Отстреливают бешеных собак из ветеринарного ружья сотрудники приюта «Надежда» в Бердске
Некоторые собаки из приюта находят себе новых хозяев

На прошлой неделе сотрудники приюта для бездомных животных «Надежда» отловили бродячих собак на ул. Трудовой и Химзаводской в Бердске. Об этом на совещании чиновников сообщил замначальника УЖКХ Владимир Захаров. Те животные, которые уже прошли стерилизацию, выпущены в городскую среду.

Сейчас в приюте развернуты работы по приточно-вытяжной вентиляции в районе 917 тыс. рублей. На минувшей неделе построены три вольера, позволяющие вместить 12 собак.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор «Надежды» Дмитрий Ильченко, сейчас в приюте находятся порядка 170 собак и 66 кошек. Но цифра постоянно меняется. Животные из приюта выбывают и прибывают. Иногда их берут себе в дом бердчане. Чаще кошек.

Сотрудники приюта периодически выезжают на отлов собак. В их арсенале есть ветеринарное ружье, специальная петля и клетка ловушка. Сейчас в «Надежде» ждут еще один заказ: новую клетку-ловушку и петлю.

— Ветеринарным ружьем мы пользуемся нечасто. Только для отлова агрессивных животных. Препарат, которым выстреливают в животных, не вредит им. На время собака становится вялой — она не укусит и не убежит. Чаще всего мы все же используем клетки-ловушки. Внутрь помещаем приманку — ароматный корм, так собаки и попадаются, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Дмитрий Ильченко.

Сотрудники приюта 18 декабря отловили на территории воинской части шестую по счету бездомную собаку. По заявке бердчан.

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От редакции

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Аноним, 18 декабря 2019 17:38
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Нет
Аноним, 18 декабря 2019 17:52
бердским собачатникам надо всем выдать таблички с надписью" засранец Бердска" моя собака каждый день гадит Вам под окна.
Аноним, 18 декабря 2019 19:38
Пора бы уже шрапнелью отстреливать, а не ветеринарным ружьём. Ещё бы как у шарика фоторужьем отстреливали

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