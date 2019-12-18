Умолял продать Mitsubishi Outlander ради больной бабушки экс-начальника следственного отдела МВД Бердска Алексея Зорина наркоторговец-потерпевший

Признанный потерпевшим по уголовному делу Алексей Абрамов заявил в суде: правоохранители хотели ему помочь. Ведь он первый заговорил о том, что ему нужно продать машин. Алексей Зорин устроил допрос потерпевшему в суде.

Алексея Зорина осудили в первый раз 25 июня 2019 года

Хотели помочь продать автомобиль потерпевшему Алексею Абрамову для помощи бабушке экс-начальник следственного отдела МВД Бердска Алексей Зорин с двумя оперуполномоченными. Это заявил сам потерпевший наркоторговец на заседании 18 декабря в Бердском городском суде. Напомним, трое полицейских из Бердска вступили в преступный сговор, чтобы перепродать и забрать часть суммы от продажи автомобиля Mitsubishi Outlander обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств.

— Единственное неверное из моих первых показаний, это то, что сотрудники полиции не называли фамилию «Зорин». Они сказали, что им нужно согласовать сделку с начальником, но не сказали с кем именно, — заявил Алексей Абрамов во время своего допроса 18 декабря.

Он также отметил, что сам первый заговорил о том, что ему нужно продать машину. Так как его бабушка сильно болеет и нуждается в постоянном уходе и лечении. Но и в то же время он отметил, что его все-таки предупредили о том, что автомобиль будет арестован.

Во время суда каждый раз когда Алексею Зорину давали слово, он задавал вопросы потерпевшим.

— Вас как-то обманули сотрудники полиции? — уточнил он у Абрамова.

Тот ответил, что нет. Ему отдали 400 тысяч рублей от продажи, о которых и был уговор. Деньги передали его сожительнице Марие Буза. Напомним, что продали полицейские авто за 970 тыс. рублей (сумму сверху разделили между собой).

Также Зорин уточнил у Марии Буза — второй потерпевшей по уголовному делу — имеет ли она отношение к делу об автомобиле. Та уточнила, что нет. Ей нанесен ущерб в том, что при обыске полицейские изъяли у нее деньги в сумме 43 тысяч рублей. А в протоколе написали — 8600 (их потом вернули — прим. ред.).

Следующее заседание пройдет 25 декабря. Пройдет допрос свидетелей.

Напомним, что на последнем заседании Алексей Зорин, Богдан Кравчук и Иван Мощенко просили снихождения: дома остались дети, жены и родители, которые нуждаются в помощи и спасении от «морального истощения». Но они останутся в СИЗО до 6 марта.

Все трое фигурантов уголовного дела признались в том, что обманули наркоторговца и продали его Mitsubishi Outlander подставному лицу. Однако Богдан Кравчук отрицает обвинение в части второго эпизода уголовного дела инкриминируемого ему. Они ходатайствовали о смягчении меры пресечения.

Судья Татьяна Васюхневич провела в совещательной комнате суть больше получаса. После чего вынесла свой вердикт: оставить всем фигурантом уголовного дела прежнюю меру пресечения. К тому же, Татьяна Васюхневич продлила Зорину, Кравчуку и Мощенко время ареста на три месяца до 6 марта 2020 года.

Напомним также, что Новосибирский областной суд отменил обвинительные приговоры экс-начальнику следственного отдела бердской полиции Алексею Зорину и двум его коллегам из отдела нарконтроля — оперуполномоченному Богдану Кравчуку и и. о. начальника отдела Ивану Мощенко, осужденным за хищение вещественных доказательств.

21 октября судья бердского городского суда Татьяна Васюхневич начала рассмотрение уголовного дела во второй раз. Отменить приговоры потребовала областная прокуратура, посчитавшая необоснованным рассмотрение дела в особом порядке. Особый порядок, был выбран из-за того, что фигуранты признавали свою вину. Но на стадии следствия признались не все.

Алексей Зорин и его двое экс-коллег Богдан Кравчук и Иван Мощенко выступили против присутствия СМИ на судебных заседаниях. Свое требование подсудимые апеллировали тем, что они являются оперативными сотрудниками органов внутренних дел, а преступление связано с их должностными полномочиями. Однако Татьяна Васюхневич не согласилась с доводами стороны защиты.

На предпоследнем заседании государственный обвинитель попросила прекратить особый порядок судебного разбирательства. Суд принял решение о разосабливании дела.

Дело Зорина

По версии следствия, бывший начальник следственного отдела МВД Бердска вступил в преступный сговор с двумя оперуполномоченными отдела МВД: мужчины решили приобрести по заниженной цене автомобиль Mitsubishi Outlander у обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств. Реализуя свой замысел, оперуполномоченные убедили потерпевшего продать автомобиль за 400 тыс. рублей. Суд с этой версией согласился, к тому же, трое обвиняемых раскаялись в содеянном и попросили судью рассмотреть уголовное дело в особом порядке, без изучения свидетельских показания и вещественных доказательств.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Алексею Зорину предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), Ивану Мощенко — по ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 160 и ч.1 ст. 292 УК (мошенничество, присвоение вверенного имущества, служебный подлог), Богдану Кравчуку по ч.4 ст. 159 и ч. 1 ст. 174.1 УК (мошенничество, отмывание нелегальных доходов). Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области.

При вынесении приговора троим экс-полицейским судья бердского городского суда Наталья Агеева учла наличие у них малолетних детей, полное признание вины, явку с повинной, частичное возмещение похищенных денег и содействие следствию. Приговор судья читала более часа. По решению суда, похищенные деньги вернут потерпевшим Алексею Абрамову и Марии Бузе. Автомобиль Mitsubishi Outlander оставят новому владельцу.

Судья огласила свой вердикт, назначив Алексею Зорину — 2 года колонии общего режима, Ивану Мощенко — 2 года колонии общего режима, Богдану Кравчуку — 1 год и 10 месяцев колонии общего режима и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Всем троим суд запретил занимать любые должности в правоохранительных органах России в течение двух лет. Конвой поместил троих осужденных в клетку в зале суда.

Автор видео Алена Романцова



Автор видео Алена Романцова

Автор видео Алена Романцова

