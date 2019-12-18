Смерть: не омывайте сами тело близкого человека

Если смерть наступила в больнице, то тело усопшего перевезут в морг без вашей помощи

Инструкция для тяжелого случая или кто поможет в погребении близкого человека

Кто может помочь в непростой ситуации и что нужно знать об услугах ритуальных салонов.

Потеря близкого человека – сложный, эмоциональный процесс. Тем более, если беда приходит в дом впервые, и приходится столкнуться с массой вопросов: «Что делать?», «С чего начать?», «Какие нужны документы и откуда их брать?», «Где заказывать гроб?» и многое другое. В современных реалиях абсолютно все службы пользуются услугой – «Под ключ». Ритуальные агентства и салоны не исключение, сейчас ими прилагаются все усилия, чтобы взять большую часть необходимых процессов на себя, предоставив скорбящему человеку возможность осознать произошедшее.



ВНИМАНИЕ! СВЯЗЫВАЙТЕСЬ ТОЛЬКО С ПРОВЕРЕННЫМИ КОМПАНИЯМИ, К КОТОРЫМ ОБРАЩАЛИСЬ ВАШИ ЗНАКОМЫЕ ИЛИ НАХОДЯТСЯ «НА СЛУХУ», ВОЗМОЖНО, ВЫ ВИДЕЛИ ИХ РЕКЛАМУ ИЛИ ПОКУПАЛИ У НИХ СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ. К СОЖАЛЕНИЮ, НА ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ГОРЕ ТОЖЕ НАУЧИЛИСЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ, И ЕСТЬ РИСК ОТДАТЬ СВОИ ДЕНЬГИ МОШЕННИКА

Если смерть наступила в больнице, то тело усопшего перевезут в морг без вашей помощи. Если же трагедия произошла вне медицинского учреждения, например, дома, требуется обратиться к услугам ритуальных агентств для эвакуации тела.

Справки

После звонка в ритуальный салон, произойдет встреча с его представителем – агентом по организации похорон. Обратите внимание на его внешний вид, попросите предъявить удостоверение, посмотрите прайс услуг, который должен быть заверен подписью директора компании и иметь печать. Только при наличие всех этих документов можно судить о порядочности специалиста. Агент расскажет о процедуре погребения, отпевания и поминального обеда, а также сориентирует вас в вопросах документального оформления смерти. Для начала, тело усопшего отвезут в морг, где проведут процедуру вскрытия и отдадут агенту медицинское свидетельство о смерти. В загсе его обменивают на гербовое свидетельство о смерти и справку о получении социального пособия на погребение. Все это возможно сделать в один день.

Омовение и одежда

Для захоронения тело нужно будет помыть и одеть в специальную одежду. За определенную сумму эту обязанность возьмут на себя сотрудники морга. За одеждой не нужно идти в специализированные магазины, как правило, в ритуальном агентстве уже есть стандартный набор. Есть некоторые обычаи, которые люди привыкли соблюдать: например, незамужнюю молодую женщину принято хоронить в белом свадебном платье. Во всем белом также хоронят младенцев. Для умерших военнослужащих бесплатно предоставляется духовой оркестр и залп. По поверьям, нельзя родственникам омывать тело умершего. У ритуальных агентств есть услуга, при чем вы можете заказать для покойницы — женщину, а для покойника — мужчину.

Гроб

В ритуальном салоне можно купить не только одежду, но и гроб, постельные принадлежности, ритуальный набор (венчик и нательный крестик). Здесь же можно приобрести венки от родственников и друзей, крест и табличку для могилы, лападку, рушник на крест, черные шарфы для тех, кто пришел провожать усопшего в последний путь и многое другое. После этого на кладбище вместе с агентом по организации похорон выбирается место для захоронения.

Прощальный зал

Тело из морга для прощания могут доставить домой, в церковь для отпевания или в прощальный зал. Здесь все зависит от вашего желания и количества пришедших проститься. По необходимости могут предоставить транспорт не только для самых близких родственников и друзей, но и для всех, кто хочет проводить усопшего в последний путь. Непосредственно на кладбище в межсезонье, когда вокруг сыро и грязно, по вашему желанию, возможно осуществить драпировку могилы тканью и ельником для более эстетического проведения захоронения. Как правило, венки не кладут на могилу, их место – около ограды, поэтому если ее нет, позаботьтесь о том, чтобы ритуальная служба к моменту похорон успела поставить и ее. Кроме того, ритуальные салоны сами роют могилу, и сами же закапывают ее и ставят могильный крест после прощания с усопшим.

Поминки

Все ритуальные службы сотрудничают с различными столовыми и кафе, которые могут провести на своей территории поминальный обед. Агент по организации похорон подберет для вас оптимальный вариант в зависимости от расположения и количества друзей и родственников. Обязательно закажите портрет умершего, его нужно будет поставить на поминках в день захоронения, а затем на девятый и сороковой день.

В ритуальном агентстве вам обязательно должны дать счет заказ и квитанцию, где будут прописаны все услуги, которые должны быть осуществлены сотрудниками компании. По всем возникающим у вас вопросам обращайтесь к агенту, ведь для него это работа, которую он хорошо знает и может помочь вам в этой сложной жизненной ситуации, а вы и не должны знать всех особенностей и обычаев таких печальных мероприятий.