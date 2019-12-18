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Болезнь Бенджамина Баттона: очень быстро стареет 2-летняя Исла из Великобритании. Она такая единственная в мире

19:33 18.12.2019 Фото: https://www.dailymail.co.uk/
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При весе всего 15 фунтов (6,8 кг) в возрасте двух лет и неспособности говорить должным образом, Исла общается с помощью языка жестов, и форма ее костей искажается расстройством.

Болезнь Бенджамина Баттона: очень быстро стареет 2 летняя Исла из Великобритании. Она такая единственная в мире
Двухлетняя девочка является единственной жительницей нашей планеты с редкой разновидностью болезни Бенджамина Баттона. И собственный отец называет малышку «бабушкой»

Считается, что девочка, рожденная с редким генетическим заболеванием, которое заставляет ее выглядеть намного старше, чем она есть на самом деле, является единственным человеком в мире с ее состоянием.

Исла Килпатрик-Скреатон, двухлетняя девочка из Лестера, имеет уникальный тип дисплазии нижней челюсти.

Состояние, которое начинается до рождения, также известно как «болезнь Бенджамина Баттона», потому что оно вызывает быстрое старение клеток — отсылка к персонажу в рассказе 1922 года и фильме 2008 года, который рождается стариком и стареет задом наперед.

Узнав о ее болезни, врачи были озадачены результатами анализов, которые показали мутацию в ее генах, которая никогда ранее не наблюдалась.

Родители Стейси Килпатрик, 33 года, и Кайл Скритон, 36 лет, были потрясены, когда консультанты сказали им «начать поиск в Google», потому что они мало знали о состоянии Исла.

При весе всего 15 фунтов (6,8 кг) в возрасте двух лет и неспособности говорить должным образом, Исла общается с помощью языка жестов, и форма ее костей искажается расстройством.

Мистер Скрэйтон сказал, что семья приняла ее состояние, и теперь он называет ее «бабушкой» как шутку.

Пара сталкивается с ежедневной битвой, заботясь об Исле, которая стоит перед неопределенным будущим из-за болезни сердца и очень узких дыхательных путей, из-за которых трудно дышать.

Исла только начала ползти, и она может сказать очень мало слов — ее основной формой общения является язык жестов макатон.

Семье также сказали ожидать, что клетки Исла стареют намного быстрее, чем обычно, что заставит ее выглядеть намного старше, чем она есть на самом деле.

По этой причине состояние иногда называют «болезнью Бенджамина Баттона», ссылаясь на рассказ Ф. Скотта Фицджеральда «Загадочный случай Бенджамина Баттона», в котором мистер Баттон родился пожилым и наблюдает, как его жизнь разворачивается в старости.

Несмотря на проблемы со здоровьем, гордые мама и папа Исла говорят, что она счастливая маленькая девочка, которая наслаждается ничем иным, как игрой со своей семилетней сестрой Пейдж.

 Источник: The Daily Mail

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