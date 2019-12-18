Мисс Снегурочкой среди юных гимнасток России стала Мария Бобренок из Бердска
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Мисс Снегурочкой среди юных гимнасток России стала Мария Бобренок из Бердска

6:30:0512/18/2019
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Сегодня подведены итоги традиционного турнира «Снегурочка», который прошёл в спортивном комплексе «Вега» с 16 по 18 декабря.

От Бердска за звание лучшей Снегурочки боролись гимнастки из спортивных школ «Авангард», «Авангард-Кристалл» и клуба «Созвездие». Видели бы вы, в каких сногсшибательных костюмах девчонки выходили на спортивную арену!

В течение трёх дней судейская команда, в которую вошли заслуженные тренеры России, оценивала выступление изящных, гибких, очаровательных ведьмы, Бабы Яги, пингвина, ёлочки, Пчёлки Жу-жу… При этом костюмы не существовали «сами по себе», гимнастки очень органично в них смотрелись, демонстрируя характер и манеры своих персонажей каскадом движений, скольжений, шпагатов, прыжков…

— На конкурсе девочки могли выступать не только с традиционными обручем, булавой или лентами, но и с волшебной палочкой, веером, метлой. В итоге наше мероприятие проходит очень сказочно, по-новогоднему. На сей раз мои ученицы так креативили, что даже я их поначалу не могла узнать! – говорит основатель турнира и художественной гимнастики в Бердске Елена Пантюхина.

Все девчонки, в самом деле, зажигали на сцене по полной программе, но победа досталась Марии Бобренок, ученице Елены Геннадьевны. Мы не знаем, какие эмоции испытала Маша, узнав о том, что стала Мисс Снегурочкой-2020: члены жюри держали эту информацию втайне, попросили нас не портить сюрприз и не сообщать девушке о победе. В интервью «Свидетелю» Маша сказала, что влюблена в художественную гимнастику, которой занимается уже 10 лет, а в будущем мечтает выигрывать все соревнования, в которых будет участвовать и стать такой же как Александра Солдатова, спортсменка сборной России по художественной гимнастике.

Поздравляем гимнастку и тренера, которая уже четверть века занимается развитием художественной гимнастики в Бердске.

Источник: svidetel24.info

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