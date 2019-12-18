Ужас Гатчины: арестовали семь лет насиловавшего дочь 46-летнего любителя боеприпасов

16 декабря он же незаконно приобрел несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, которые перевез по месту своего жительства и незаконно хранил вплоть до момента их обнаружения.

В Ленинградской области избрана мера пресечения подозреваемому в совершении ряда преступлений в деревни Химози

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста), ч. 1 ст.222 УК РФ и ч. 1 ст.222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия), пишет СК РФ.

В настоящее время региональным следственным управлением СК России возбуждено еще одно уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 13-летней девочки по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ.

По версии следствия, с января 2012 года по сентябрь 2019 года в частном доме, расположенном в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области, 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь 2006 года рождения, которая в силу возраста не могла понимать значение и характер совершаемых с ней действий.

Наряду с этим не позднее 16 декабря 2019 года в неустановленном месте на территории Российской Федерации он же незаконно приобрел несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, которые перевез по месту своего жительства и незаконно хранил вплоть до момента их обнаружения и изъятия в ходе осмотра места происшествия.

Расследование данного уголовного дела поручено наиболее опытным сотрудникам из числа следователей отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ленинградской области.

Сегодня следователь обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Выслушав мнения сторон, суд счел доводы следствия убедительными и ходатайство удовлетворил.

По уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование продолжается.