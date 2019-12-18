Розыск: десять дней ищут без вести пропавшую Алину Павлину в Бердске

Была одета: вязаная шапка черного цвета, пуховик с капюшоном розового цвета, черные кожаные полусапоги на замке, серые спортивные брюки. При себе имела белый полиэтиленовой пакет.

Разыскивается пропавшая без вести Павлина Алина Александровна

Отделом МВД России по г. Бердску разыскивается пропавшая без вести Павлина Алина Александровна, 23.08.1992 г.р., которая 08.12.2019 года ушла из дома в городе Бердске и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Приметы разыскиваемой: на вид 25-30 лет, рост 168 см, среднего телосложения, волосы светлые, длиной ниже плеч, лицо овальное, бледное, глаза голубые.

Была одета: вязаная шапка черного цвета, пуховик с капюшоном розового цвета, черные кожаные полусапоги на замке, серые спортивные брюки.



При себе имела белый полиэтиленовой пакет.В случае, если Вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Павлиной А.А., либо видели ее после 8 декабря 2019года, просим сообщить в Отдел МВД России по городу Бердску.Телефоны для связи: дежурная часть – 383-41-3-00-23, отдел розыска – 383-41-3-09-93, 903-934-20-51 либо 112.