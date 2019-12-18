Розыск: десять дней ищут без вести пропавшую Алину Павлину в Бердске

Отделом МВД России по г. Бердску разыскивается пропавшая без вести Павлина Алина Александровна, 23.08.1992 г.р., которая 08.12.2019 года ушла из дома в городе Бердске и до настоящего времени ее местонахождение не известно.
Приметы разыскиваемой: на вид 25-30 лет, рост 168 см, среднего телосложения, волосы светлые, длиной ниже плеч, лицо овальное, бледное, глаза голубые.
Была одета: вязаная шапка черного цвета, пуховик с капюшоном розового цвета, черные кожаные полусапоги на замке, серые спортивные брюки.
В случае, если Вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Павлиной А.А., либо видели ее после 8 декабря 2019года, просим сообщить в Отдел МВД России по городу Бердску.
Телефоны для связи: дежурная часть – 383-41-3-00-23, отдел розыска – 383-41-3-09-93, 903-934-20-51 либо 112.