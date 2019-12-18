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Меньше суток осталось до большой пресс-конференции президента Путина

21:32 18.12.2019 Фото: Кремлин.ру
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На 15-ю конференцию собралось 2000 журналистов. Формат простой и понятный: прямой диалог журналистов с главой государства.

Меньше суток осталось до большой пресс конференции президента Путина
Путин ответит на вопросы журналистов 19 декабря

Завтра, 19 декабря, в полдень президент начнет отвечать на вопросы журналистов. Как сообщили в Кремле, аккредитацию получили около 2000 представителей СМИ. Все пройдет, как обычно, в Центре Международной торговли. Там сейчас кипит работа: проверяют звук, настраивают камеры для прямой трансляции, сообщает 1 канал. 

Для Владимира Путина это уже 15-я Большая пресс-конференция. И, как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, часть сегодняшнего дня, так же как и вчерашнего, президент посвятит подготовке к этому мероприятию.

Формат простой и понятный: прямой диалог журналистов с главой государства. Круг тем не ограничен: и экономика, и политика, и международные вопросы. Традиционно, важное место занимает проблематика регионов.

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От редакции

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Поросёнок Пётр, 18 декабря 2019 22:23
Никакой, давно уже нет к этому человеку вопросов.
Аноним, 18 декабря 2019 22:48
Петя, смог бы его убить?
Аноним, 18 декабря 2019 22:49
Держу пари, как обычно резких вопросов не будет. Немножко спросят. Немножко ответит

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