Меньше суток осталось до большой пресс-конференции президента Путина

Путин ответит на вопросы журналистов 19 декабря

Завтра, 19 декабря, в полдень президент начнет отвечать на вопросы журналистов. Как сообщили в Кремле, аккредитацию получили около 2000 представителей СМИ. Все пройдет, как обычно, в Центре Международной торговли. Там сейчас кипит работа: проверяют звук, настраивают камеры для прямой трансляции, сообщает 1 канал.

Для Владимира Путина это уже 15-я Большая пресс-конференция. И, как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, часть сегодняшнего дня, так же как и вчерашнего, президент посвятит подготовке к этому мероприятию.

Формат простой и понятный: прямой диалог журналистов с главой государства. Круг тем не ограничен: и экономика, и политика, и международные вопросы. Традиционно, важное место занимает проблематика регионов.