Главный цвет 2020 года официально представил институт Pantone

Переступая порог нового десятилетия, мы нуждаемся в надежности и стабильности — стремление к этому и отражает классический синий.

Главный цвет 2020 года выражает спокойствие, стабильность и постоянство Институт Pantone официально представил главный цвет 2020 года. Им стал классический синий. Подробности данного выбора — читайте в материале.

Речь идет об оттенке синего Pantone 19-4052 Classic Blue, по справочнику цветов TPX/TCX. По словам специалистов, этот вневременный и неизменный оттенок воспринимается как цвет спокойствия, и дает ощущение мира и покоя человеческой душе.

Институт отмечает, что, переступая порог нового десятилетия, мы нуждаемся в надежности и стабильности — стремление к этому и отражает классический синий.

Он выражает собой постоянство и уверенность, это тот чистый и надежный цвет, на который мы всегда можем положиться. Бесконечный синий напоминает нам огромное и бескрайнее вечернее небо. Он побуждает выйти за рамки обыденного.— заявил креативный директор Института Леатрис Айзман.

В этом году команда Pantone впервые применила в работе мультисенсорный подход, сосредоточившись на ассоциативном ряду, который вызывает этот цвет. Учитывались даже такие характеристики как запахи, тактильные ощущения, вкусы и звуки.

Во время официальной презентации Classic Blue — компания обещает подарить зрителям максимально полное погружение. Для этого к проекту привлекли несколько партнеров: The Inside создает специальную ткань в этом цвете, Audio UX придумали 200 сэмплов, интерпретирующих Classic Blue, а бренд Firmenich создали свечу и даже желе.

Институт Pantone определяет главный цвет с 2000 года. В 2019 году главным цветом был «живой коралл» (оттенок оранжевого 16-1546 Living Coral) — жизнеутверждающий, теплый и яркий.

Источник: Хочу