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Красота / Общество

Строгая сексуальность: Стильные варианты бордового маникюра

22:16 18.12.2019 Фото: pixabay.com
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Для того, чтобы сделать стильный маникюр — сочетайте сразу несколько трендов.  Например, негативное пространство с втиркой или фольгой.

Строгая сексуальность: Стильные варианты бордового маникюра

Матовая основа на ногтях отлично подойдет для уютных зимних вечеров

Маникюр — это отличная возможность «поиграть» с дизайном и разными цветами.

Бордовый оттенок или бордо — это один из оттенков красного цвета. Он отлично подходит на зиму и станет достойной заменой яркой летней и осенней палитре. Для того, чтобы сделать стильный маникюр — сочетайте сразу несколько трендов.  Например, негативное пространство с втиркой или фольгой.

Строгая сексуальность: Стильные варианты бордового маникюра

Бордовый оттенок или бордо — это один из оттенков красного цвета

Как сочетать бордовый цвет в маникюре 

Актуальный вопрос для многих. Бордовый цвет может быть основным цветом (основой) или другорядным. Комбинируйте с полупрозрачными оттенками, серым, холодным розовым, золотым и желтым. Все зависит от выбранного дизайна и подтона.

Негативное пространство а маникюре

Один из самых популярных трендов, который остается актуальным. Негативное пространство — это это вид маникюра, при котором какая-то часть ногтя остается пустой. Красиво и удобно, ведь теперь не нужно переживать за отросшие ногти!

Матовый лак на ногтях

Матовая основа на ногтях отлично подойдет для уютных зимних вечеров. Сочетайте с полупрозрачным цветом и лаконичными цветочными рисунками. Они опять актуальны!

Источник: Хочу

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