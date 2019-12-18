Строгая сексуальность: Стильные варианты бордового маникюра

Маникюр — это отличная возможность «поиграть» с дизайном и разными цветами.
Бордовый оттенок или бордо — это один из оттенков красного цвета. Он отлично подходит на зиму и станет достойной заменой яркой летней и осенней палитре. Для того, чтобы сделать стильный маникюр — сочетайте сразу несколько трендов. Например, негативное пространство с втиркой или фольгой.
Как сочетать бордовый цвет в маникюре
Актуальный вопрос для многих. Бордовый цвет может быть основным цветом (основой) или другорядным. Комбинируйте с полупрозрачными оттенками, серым, холодным розовым, золотым и желтым. Все зависит от выбранного дизайна и подтона.
Негативное пространство а маникюре
Один из самых популярных трендов, который остается актуальным. Негативное пространство — это это вид маникюра, при котором какая-то часть ногтя остается пустой. Красиво и удобно, ведь теперь не нужно переживать за отросшие ногти!
Матовый лак на ногтях
Матовая основа на ногтях отлично подойдет для уютных зимних вечеров. Сочетайте с полупрозрачным цветом и лаконичными цветочными рисунками. Они опять актуальны!
Источник: Хочу