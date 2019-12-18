Строгая сексуальность: Стильные варианты бордового маникюра

Для того, чтобы сделать стильный маникюр — сочетайте сразу несколько трендов. Например, негативное пространство с втиркой или фольгой.

Матовая основа на ногтях отлично подойдет для уютных зимних вечеров Маникюр — это отличная возможность «поиграть» с дизайном и разными цветами.

Бордовый оттенок или бордо — это один из оттенков красного цвета. Он отлично подходит на зиму и станет достойной заменой яркой летней и осенней палитре. Для того, чтобы сделать стильный маникюр — сочетайте сразу несколько трендов. Например, негативное пространство с втиркой или фольгой.

Бордовый оттенок или бордо — это один из оттенков красного цвета

Как сочетать бордовый цвет в маникюре

Актуальный вопрос для многих. Бордовый цвет может быть основным цветом (основой) или другорядным. Комбинируйте с полупрозрачными оттенками, серым, холодным розовым, золотым и желтым. Все зависит от выбранного дизайна и подтона.

Негативное пространство а маникюре

Один из самых популярных трендов, который остается актуальным. Негативное пространство — это это вид маникюра, при котором какая-то часть ногтя остается пустой. Красиво и удобно, ведь теперь не нужно переживать за отросшие ногти!

Матовый лак на ногтях

Матовая основа на ногтях отлично подойдет для уютных зимних вечеров. Сочетайте с полупрозрачным цветом и лаконичными цветочными рисунками. Они опять актуальны!

Источник: Хочу