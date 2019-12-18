Когда стоит обращаться к психологу?

Быть здоровым и счастливым для человека куда естественней, чем может казаться. Но все же, в жизни бывают ситуации, когда человек понимает, что запутался в собственных мыслях и самостоятельно ему сложно разобраться с ситуацией. В таком случае стоит обратиться к специалисту.

Возросший спрос на психологические услуги связан с теми обстоятельствами, что в обществе стала повышаться психологическая культура

В последнее время люди все чаще начали обращаться к психологам и психотерапевтам. Сложности, конфликты, бедность, расставания были в человеческой жизни всегда. Возросший спрос на психологические услуги связан с теми обстоятельствами, что в обществе стала повышаться психологическая культура и, что подобного рода помощь сегодня является достаточно доступной и распространенной. Современные люди уже понимают, что не все ситуации можно обсудить с другом или подругой на кухне. Все чаще граждане обращаются за помощью, чтобы «предупредить» какие-то сложности в своей жизни, а не когда «припекло».

Но не стоит думать, что с любой проблемой стоит бежать к психологу. Многие свои затруднения человек может решить самостоятельно. Для этого у нас есть достаточно ресурсов и возможностей. Быть здоровым и счастливым для человека куда естественней, чем может казаться. Но все же, в жизни бывают ситуации, когда человек понимает, что запутался в собственных мыслях и самостоятельно ему сложно разобраться с ситуацией. Подобные переживания идентифицируются как негативные и неприятные. В таком случае стоит обратиться к специалисту.

Ниже предлагаем перечень ситуаций, в которых действительно есть смысл записаться на прием к психологу:



• если вы испытываете сложности в общении с другими людьми;• если в личной жизни вас преследуют постоянные неудачи;• если вы пережили стресс и страдаете от его последствий;• если у вас сложности в общении с близкими людьми, и вы не знаете как наладить взаимопонимание;• если вы считаете, что у вас проблемы с самооценкой;• если вы часто чувствуете себя одиноким;• если вы пережили утрату близкого человека;• если вас мучает чувство вины, стыд, гнев и вы не можете с ними справиться;• если есть ощущение бессмысленности жизни;• если вы не знаете, как жить дальше и к чему стремиться;• если у вас есть фобии и тревоги.

Источник: Хочу