18.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Когда стоит обращаться к психологу?

22:38 18.12.2019 Фото: pxhere.com
0

Быть здоровым и счастливым для человека куда естественней, чем может казаться. Но все же, в жизни бывают ситуации, когда человек понимает, что запутался в собственных мыслях и самостоятельно ему сложно разобраться с ситуацией. В таком случае стоит обратиться к специалисту. 

Когда стоит обращаться к психологу?
Возросший спрос на психологические услуги связан с теми обстоятельствами, что в обществе стала повышаться психологическая культура

В последнее время люди все чаще начали обращаться к психологам и психотерапевтам. Сложности, конфликты, бедность, расставания были в человеческой жизни всегда. Возросший спрос на психологические услуги связан с теми обстоятельствами, что в обществе стала повышаться психологическая культура и, что подобного рода помощь сегодня является достаточно доступной и распространенной. Современные люди уже понимают, что не все ситуации можно обсудить с другом или подругой на кухне. Все чаще граждане обращаются за помощью, чтобы «предупредить» какие-то сложности в своей жизни, а не когда «припекло».

Но не стоит думать, что с любой проблемой стоит бежать к психологу. Многие свои затруднения человек может решить самостоятельно. Для этого у нас есть достаточно ресурсов и возможностей. Быть здоровым и счастливым для человека куда естественней, чем может казаться. Но все же, в жизни бывают ситуации, когда человек понимает, что запутался в собственных мыслях и самостоятельно ему сложно разобраться с ситуацией. Подобные переживания идентифицируются как негативные и неприятные. В таком случае стоит обратиться к специалисту.

Ниже предлагаем перечень ситуаций, в которых действительно есть смысл записаться на прием к психологу:

• если вы испытываете сложности в общении с другими людьми;
• если в личной жизни вас преследуют постоянные неудачи;
• если вы пережили стресс и страдаете от его последствий;
• если у вас сложности в общении с близкими людьми, и вы не знаете как наладить взаимопонимание;
• если вы считаете, что у вас проблемы с самооценкой;
• если вы часто чувствуете себя одиноким;
• если вы пережили утрату близкого человека;
• если вас мучает чувство вины, стыд, гнев и вы не можете с ними справиться;
• если есть ощущение бессмысленности жизни;
• если вы не знаете, как жить дальше и к чему стремиться;
• если у вас есть фобии и тревоги.

Источник: Хочу

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Обращались когда-нибудь за помощью к психологу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

20% россиян тратят маткапитал на образование детей
23:17 18-12-2019
20% россиян тратят маткапитал на образование детей
Новогодние приметы в год крысы: не давайте деньги в долг, зажмите под бой курантов новую монетку в кулаке
23:09 18-12-2019
Новогодние приметы в год крысы: не давайте деньги в долг, зажмите под бой курантов новую монетку в кулаке
Закон о единой записи детей в детские сады приняла Госдума
22:56 18-12-2019
Закон о единой записи детей в детские сады приняла Госдума
Любовь до гроба: Сколько на самом деле живет любовь?
22:47 18-12-2019
Любовь до гроба: Сколько на самом деле живет любовь?
Когда стоит обращаться к психологу?
22:38 18-12-2019
Когда стоит обращаться к психологу?
8 стильных шапок для зимы 2020
22:30 18-12-2019
8 стильных шапок для зимы 2020
Строгая сексуальность: Стильные варианты бордового маникюра
22:16 18-12-2019
Строгая сексуальность: Стильные варианты бордового маникюра
Главный цвет 2020 года официально представил институт Pantone
22:12 18-12-2019
Главный цвет 2020 года официально представил институт Pantone
От суррогатной матери родил сына и дочку певец Сергей Лазарев
21:56 18-12-2019
От суррогатной матери родил сына и дочку певец Сергей Лазарев
Меньше суток осталось до большой пресс-конференции президента Путина 3
21:32 18-12-2019
Меньше суток осталось до большой пресс-конференции президента Путина