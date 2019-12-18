8 стильных шапок для зимы 2020

Шапки родом из детства пользуются большой популярностью. Вязаная, объемная с большим помпоном — она стала идеальным вариантом головного убора, который сочетают и с пуховиками, и дубленками, и зимним пальто.

Трикотажная шапка не теряет своих лидерских позиций на подиуме Ты можешь не любить носить шапки, но разве это будет иметь значение, когда твои ушки замерзнут. Может стоит отказаться от своих принципов в пользу комфорта и теплоты? Тем более редакция ХОЧУ уже приготовила для тебя несколько достойных вариантов шапок 2019.

Если еще осенью ты можешь спокойно ходить без шапки, то давай посмотрим правде в глаза, что с приходом зимы — это будет куда сложнее. Поэтому мы предлагаем тебе подобрать наиболее подходящий вариант головного убора, который будет тебя греть и не испортит твой стильный outfit. А для того, чтобы даже в холодный сезон ты могла быть в тренде — мы нашли модели панамы, кепи, берета, идеально вписывающиеся в зимние будни.

Трикотажная шапка в паетках

Такую шапку могла бы надеть даже Кэрри Брэдшоу из любимого многими сериала «Секс в большом городе». К слову, а она и надела подобный головной убор в одной из частей фильма, когда по сценарию в канун Рождества бежала в гости к своей близкой подруге Миранде. У главной героини она правда была серебряного цвета, а мы же предлагаем тебе купить черную. Такой вариант более практичен для зимнего сезона, но не менее нарядный, чем у самой стильной телезвезды.

Берет с анималистичным принтом

Несмотря на то, что вещи с хищной расцветкой всегда присутствовали в коллекциях разных брендов, но в таком изобилии, как они появились в этом году — сложно припомнить. Мы уже рассказывали, что бояться тигровых, леопардовых и самых популярных в этом сезоне змеиных принтов абсолютно не стоит, просто нужно уметь их правильно носить. Напоминаем, в твоем образе должна быть лишь одна базовая деталь с анималистичной расцветкой или несколько небольших аксессуаров. Несмотря на то, что берет — не самый идеальный вариант для зимних холодов, мы смогли найти модель из искусственного меха.

Трикотажная шапка с надписью

Шапки с различными слоганами продолжают набирать свою популярность. Остается только понять, какой цвет идеально подойдет тебе и твоему зимнему гардеробу. Мы же предлагаем присмотреться тебе к варианту в трендовом песочном оттенке. Модель в такой расцветке абсолютно универсальна, поэтому есть убеждение, что она отлично впишется в любой outfit.

Шерстяная кепи

Эта подборка не могла бы считаться полноценной, если бы мы не включили в нее популярную кепи. Сложно было найти модель такого головного убора, чтобы она соответствовала зимней погоде, но кажется нам удалось. Модель из шерсти, не спасет твои уши, но все же будет порядком теплее, чем другие аналоги подобного головного убора. Если ты готова слегка пожертвовать своим комфортом в ближайшие холода, то это однозначно твой вариант.

Базовая шапка

Ничего лишнего, ничего сложного, не претендующая на звание трендовой, но зато абсолютно универсальная — классическая трикотажная шапка. Поскольку большая половина из нас для зимнего сезона выбирает пуховик или дутую куртку, то такой базовый головной убор легко сможет стать идеальным для них комплектом. Если твоя верхняя одежда будет темных или светлых оттенков, то стоит сделать ставку на яркий, контрастный цвет при выборе шапки.

Панама из искусственного меха

Еще летом журналы анонсировали, что свои лидирующие позиции вернула шапка, которая была настоящим хитов в девяностые годы — панама. Но кто бы мог подумать, что мы сможем найти для тебя модель, которую можно будет носить даже в лютые морозы. Головной убор выполнен из искусственного меха и однозначно теплее, чем та же трендовая кепи или культовый берет. Поверь, такая панама будет отлично сочетаться даже с шубой.

Вязанная шапка с помпоном

Шапки родом из детства пользуются большой популярностью. Вязаная, объемная с большим помпоном — она стала идеальным вариантом головного убора, который сочетают и с пуховиками, и дубленками, и зимним пальто. Такую модель ты можешь найти практически в любом магазине, как и среди демократичных брендов, так и среди более дорогих. Мы лишь предлагаем тебе обратить свое внимание на нежную расцветку, которая отлично впишется в снежный экстерьер городских улиц.

Меховая полоска

И напоследок мы хотим предложить тебе абсолютно нестандартный вариант головного убора для зимнего сезона. Обруч-тюрбан, как привыкли называть такую модель fashion-блогеры и модные критики, часто встречаются в летних коллекциях, но нам удалось встретить подобный вариант и в более теплом исполнении. Мягкая, пушистая полоска в нежно молочном оттенке однозначно согреет твои уши, но правда о макушке позаботиться, к сожалению, не сможет. Только тебе решать — подходит ли такой головной убор для тебя?

Источник: Хочу