Любовь до гроба: Сколько на самом деле живет любовь?

Любовь – это, прежде всего, умение уступать, доверять, заботиться, уважать и принимать заботу, доверие и уважение вашего партнера. И тогда ваша любовь не будет иметь срока годности.

Со временем, по мере насыщения потребности в новизне, романтике, сексуальном общении, отношения переходят на уровень повседневного взаимодействия

В жизни все течет и все меняется. В моменты, когда от чувств у нас кружится голова, мы отказываемся верить в то, что так будет не всегда. В быту говорят – это «химия». Но на самом деле, кроме гормонов фундамент настоящей любви создают глубокие и зрелые чувства.

Каждый, кто имеет опыт длительных отношений, может подтвердить, что период влюбленности и страсти рано или поздно заканчивается. Этот этап особого влечения к партнеру сопровождается пиком влюбленности и сексуальной активности. В этот момент отношений нам все (или почти все) в радость. Мы не замечаем многих недостатков партнера, можем вечно наслаждаться его обществом.

На этапе влюбленности в крови повышается содержание дофамина, а также адреналина. Но вместе с тем снижается уровень серотонина – гормона удовольствия. Именно поэтому, любовь часто дарит страдания, если она не разделенная (недостаток серотонина) и вместе с тем характеризуется высоким взлетом, вдохновением (избыток адреналина). Что же касается дофамина, то именно он дает полную концентрацию на предмете страсти. В среднем стадия влюбленности длится около 12 месяцев.

Со временем, по мере насыщения потребности в новизне, романтике, сексуальном общении, отношения переходят на уровень повседневного взаимодействия. На этом этапе на первый план выходит общность интересов. Тут пресловутая и воспетая многими женщинами «химия» отходит на второй план. Поэтому важно, чтобы партнеры имели одинаковый уровень образования, общие ценности и интересы, социальный статус.

На следующем этапе новая пара учится прислушиваться к желаниям и потребностям партнера, учитывать интересы другого, уступать. Это происходит на стадии формирования доверия. Если этот этап пройден успешно, если партнеры подходят друг другу по духу, они демонстрируют внимательность по отношению друг другу, отношения переходят на стадию взаимопонимания, которая со временем переходит в дружбу, уважение, доверие. И только после появляется то прекрасное высокое чувство, которое называется любовью.

Часто любовь путают с влюбленностью, которая правда, живет не так уж и долго. Но для того, чтобы влюбленность смогла превратиться в любовь необходимо искать партнера, который не растворится вместе со страстью. Важно понимать, что если вы хотите жить в отношениях с любовью, следует помнить, что любовь – это, прежде всего, умение уступать, доверять, заботиться, уважать и принимать заботу, доверие и уважение вашего партнера. И тогда ваша любовь не будет иметь срока годности.

Источник: Хочу