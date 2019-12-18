Новогодние приметы в год крысы: не давайте деньги в долг, зажмите под бой курантов новую монетку в кулаке

Новогодняя ночь — самое волшебное время, имеющее мистическое затмение. Считается, что правильная встреча года может быть гарантией достатка и удачи в жизни на протяжении всего следующего периода длиной в год. О том, какие приметы стоит помнить, встречая Новый год 2020, и что обязательно стоит сделать при подготовке праздника — расскажем в нашем материале.
Покровительницей 2020 года будет Металлическая белая Крыса. Именно от символа года, установленного восточным гороскопом, и зависят правила подготовки к празднику. Животное, которое будет властвовать последующие 12 месяцев, нужно умаслить именно в новогоднюю ночь.
Как правильно провести 2020 год
Также стоит избавиться от всех долгов — не стоит нести финансовый груз с собой в новый период жизни. То же касается и ссор — не стоит их нести в Новый год 2020. Лучше разрешить все конфликты до праздника, чтобы чувствовать себя максимально комфортно и удовлетворенно.
Астрологи советуют вкусно питаться перед торжеством — не стоит ущемлять себя в еде, оставляя самое лучшее непосредственно на волшебную ночь.
Приметы в канун Нового года 2020
Соблюдение нескольких правил поможет вам избежать неприятностей в наступающем году. Приметы действенны в 2020 и в другие годы, не зависимо от того, какой символ приходит к «власти» именно сейчас.
Приметы, которым стоит уделить внимание в декабре 2019:
не нужно перед праздником давать деньги в долг или отдавать в пользование личные вещи, чтобы впоследствии бедность не преследовала вас длительное время;
чтобы не потерять новогоднее счастье, не проводите уборку после захода солнца и не выбрасывайте мусор в вечернее время;
постарайтесь припасти в доме крупную неразменную купюру, которая будет служить символом достатка вашего дома во время встречи Нового года;
встретьте праздник в соответствии с требованиями Крысы — преобладать должны белый и серебристый цвет как в наряде, так и в декоре;
подготовьте соответствующий требованиям Крысы новогодний стол
окружите себя родными людьми, которых желали бы видеть возле себя в следующем году;
Подготовка новогоднего застолья
Новогоднее застолье является важным атрибутом праздника, а потому готовиться к нему стоит заранее. Эзотерики рекомендуют при встрече 2020 года отдать предпочтение скатерти белого или кремового цвета — яркость и пестрота могут отпугнуть символ наступающего года.
Для украшения стола можно использовать мелкие блюдца, в которые стоит насыпать зерна, монеты и даже шишки — такое убранство точно понравится Крысе.
Блюд на столе должно быть много видов, но по чуть-чуть. Не стоит уделять особое внимание изыскам, которые Крысе не понравятся — приготовленные своими руками салаты и закуски станут отличной альтернативой покупным блюдам.
Меню составьте ориентируясь на вкусы вашей семьи, но не забывая об интересах символа наступающего года. Крыса одобрит и мясные блюда, но овощи, фрукты и сладости ей понравятся все же больше. Отпугнут ее копчености и пряности с резким запахом.
Ритуалы в Новогоднюю ночь 2020
В Новогоднюю ночь принято загадывать самые заветные желания. Но скорость их исполнения будет зависеть частично и от вас — чтобы желание сбылось, стоит загадать его по всем правилам.
Под бой курантов мы загадываем самое заветное, но начать стоит не с себя. Сначала пожелайте здоровья и достатка своим родным и близким, а после уже просите, что бы хотелось именно вам. Загадать нужно успеть не одно, а множество желаний.
Во время загадывания постарайтесь поблагодарить судьбу за то, что имеете в данный мент. Детально представляйте, что бы хотели видеть при встрече следующего Нового года.
Астрологи советуют во время загадывания желания зажать в кулаке новую монетку — после ее можно спрятать в кошелек и использовать в качестве талисмана, который будет приносить вам достаток.
После боя курантов нужно не забыть впустить в вашу жизнь счастье — приоткройте форточку или входную дверь хотя бы ненадолго.
Источник: TheRussianTimes
https://mindreligion.ru/919-2/