Новогодние приметы в год крысы: не давайте деньги в долг, зажмите под бой курантов новую монетку в кулаке

Встретьте праздник в соответствии с требованиями Крысы — преобладать должны белый и серебристый цвет как в наряде, так и в декоре. В меню крыса одобрит мясные блюда, но овощи, фрукты и сладости ей понравятся все же больше. Отпугнут ее копчености и пряности с резким запахом.

В новогоднюю ночь принято загадывать желание под бой курантов, но начать стоит не с себя

Новогодняя ночь — самое волшебное время, имеющее мистическое затмение. Считается, что правильная встреча года может быть гарантией достатка и удачи в жизни на протяжении всего следующего периода длиной в год. О том, какие приметы стоит помнить, встречая Новый год 2020, и что обязательно стоит сделать при подготовке праздника — расскажем в нашем материале.

Покровительницей 2020 года будет Металлическая белая Крыса. Именно от символа года, установленного восточным гороскопом, и зависят правила подготовки к празднику. Животное, которое будет властвовать последующие 12 месяцев, нужно умаслить именно в новогоднюю ночь.

Как правильно провести 2020 год



Правильная подготовка к Новому году — это прощание со старым, уходящим годом. В 2019 эзотерики советуют перед праздником тщательно убраться в доме, чтобы избавиться от всего накопленного негатива и подготовить плацдарм для прихода нового счастья.

Также стоит избавиться от всех долгов — не стоит нести финансовый груз с собой в новый период жизни. То же касается и ссор — не стоит их нести в Новый год 2020. Лучше разрешить все конфликты до праздника, чтобы чувствовать себя максимально комфортно и удовлетворенно.

Астрологи советуют вкусно питаться перед торжеством — не стоит ущемлять себя в еде, оставляя самое лучшее непосредственно на волшебную ночь.

Приметы в канун Нового года 2020

Соблюдение нескольких правил поможет вам избежать неприятностей в наступающем году. Приметы действенны в 2020 и в другие годы, не зависимо от того, какой символ приходит к «власти» именно сейчас.

Приметы, которым стоит уделить внимание в декабре 2019:

не нужно перед праздником давать деньги в долг или отдавать в пользование личные вещи, чтобы впоследствии бедность не преследовала вас длительное время;

чтобы не потерять новогоднее счастье, не проводите уборку после захода солнца и не выбрасывайте мусор в вечернее время;

постарайтесь припасти в доме крупную неразменную купюру, которая будет служить символом достатка вашего дома во время встречи Нового года;

встретьте праздник в соответствии с требованиями Крысы — преобладать должны белый и серебристый цвет как в наряде, так и в декоре;

подготовьте соответствующий требованиям Крысы новогодний стол

окружите себя родными людьми, которых желали бы видеть возле себя в следующем году;

Подготовка новогоднего застолья

Новогоднее застолье является важным атрибутом праздника, а потому готовиться к нему стоит заранее. Эзотерики рекомендуют при встрече 2020 года отдать предпочтение скатерти белого или кремового цвета — яркость и пестрота могут отпугнуть символ наступающего года.

Для украшения стола можно использовать мелкие блюдца, в которые стоит насыпать зерна, монеты и даже шишки — такое убранство точно понравится Крысе.

Блюд на столе должно быть много видов, но по чуть-чуть. Не стоит уделять особое внимание изыскам, которые Крысе не понравятся — приготовленные своими руками салаты и закуски станут отличной альтернативой покупным блюдам.

Меню составьте ориентируясь на вкусы вашей семьи, но не забывая об интересах символа наступающего года. Крыса одобрит и мясные блюда, но овощи, фрукты и сладости ей понравятся все же больше. Отпугнут ее копчености и пряности с резким запахом.

Ритуалы в Новогоднюю ночь 2020

В Новогоднюю ночь принято загадывать самые заветные желания. Но скорость их исполнения будет зависеть частично и от вас — чтобы желание сбылось, стоит загадать его по всем правилам.

Под бой курантов мы загадываем самое заветное, но начать стоит не с себя. Сначала пожелайте здоровья и достатка своим родным и близким, а после уже просите, что бы хотелось именно вам. Загадать нужно успеть не одно, а множество желаний.

Во время загадывания постарайтесь поблагодарить судьбу за то, что имеете в данный мент. Детально представляйте, что бы хотели видеть при встрече следующего Нового года.

Астрологи советуют во время загадывания желания зажать в кулаке новую монетку — после ее можно спрятать в кошелек и использовать в качестве талисмана, который будет приносить вам достаток.

После боя курантов нужно не забыть впустить в вашу жизнь счастье — приоткройте форточку или входную дверь хотя бы ненадолго.

Источник: TheRussianTimes