20% россиян тратят маткапитал на образование детей

Произошел определенный сдвиг в использовании материнского капитала на образование. Если еще 2-3 года назад основным направлением, то есть подавляющее большинство, 98% материнского капитала направлялось на приобретение жилья, то сейчас многие направляют капитал на образование детей.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, по указу президента Владимира Путина ее действие продлено до конца 2021 года Если 2-3 года назад россияне в основном направляли средства материнского капитала на покупку и строительство жилья, то теперь растет доля тех, кто использует его на образование детей, в том числе на дошкольное образование, уход и присмотр, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

«У нас произошел определенный сдвиг в использовании материнского капитала на образование. Если еще 2-3 года назад основным направлением, то есть подавляющее большинство, 98% материнского капитала направлялось на приобретение жилья, строительства жилья индивидуального, то сейчас только 70% направляется на жилье, 20% — это на образование детей, в том числе дошкольное образование, присмотр, уход — это направление сейчас пользуется определенной популярностью», — рассказал Дроздов в интервью телеканалу «Россия 24».

«И также в этом году в два раза вырастет использование средств, по сравнению с прошлым годом, на ежемесячную выплату гражданам, доход которых на члена семьи составляет менее 1,5 прожиточных минимумов», — добавил он.