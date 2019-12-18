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Образование / Общество

20% россиян тратят маткапитал на образование детей

23:17 18.12.2019 Фото: pxhere.com
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Произошел определенный сдвиг в использовании материнского капитала на образование. Если еще 2-3 года назад основным направлением, то есть подавляющее большинство, 98% материнского капитала направлялось на приобретение жилья, то сейчас многие направляют капитал на образование детей.

20% россиян тратят маткапитал на образование детей

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, по указу президента Владимира Путина ее действие продлено до конца 2021 года

Если 2-3 года назад россияне в основном направляли средства материнского капитала на покупку и строительство жилья, то теперь растет доля тех, кто использует его на образование детей, в том числе на дошкольное образование, уход и присмотр, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
«У нас произошел определенный сдвиг в использовании материнского капитала на образование. Если еще 2-3 года назад основным направлением, то есть подавляющее большинство, 98% материнского капитала направлялось на приобретение жилья, строительства жилья индивидуального, то сейчас только 70% направляется на жилье, 20% — это на образование детей, в том числе дошкольное образование, присмотр, уход — это направление сейчас пользуется определенной популярностью», — рассказал Дроздов в интервью телеканалу «Россия 24».
«И также в этом году в два раза вырастет использование средств, по сравнению с прошлым годом, на ежемесячную выплату гражданам, доход которых на члена семьи составляет менее 1,5 прожиточных минимумов», — добавил он.
Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, по указу президента Владимира Путина ее действие продлено до конца 2021 года. Сертификат на материнский капитал выдается за рождение второго или последующего ребенка в семье.
Источник: РИА Новости
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