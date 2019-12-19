19.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Дом

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

16:47 19.12.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
1 3

Кто ждет наших детей из школы? Кто балует их подарочками? Кто рад любому мигу, проведенному с детьми своих детей? Конечно, бабушки и дедушки!

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»
Нина Прокопьевна Тарапак с внуком Мишей
Сюжет: Фотомарафоны
Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»Фотомарафон «Ах, эта свадьба!» вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск»Ещё 58 новостей

Дорогие читатели! Запускаем новый фотомарафон — «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки». И посвящаем его нашим бабушкам и дедушкам. Кто ждет наших детей из школы? Кто балует их подарочками? Кто рад любому мигу, проведенному с детьми своих детей? Конечно, бабушки и дедушки!

Фотопроект «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» опубликуем в январе 2020 в газете «Курьер.Среда.Бердск».

Вы сможете купить газету и подарить ее самым дорогим людям в вашей жизни, ведь благодаря им — вы тут, в этом прекрасном мире! И ваши дети тоже!

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки». Подпишите имена свои родителей и детей и по желанию – фамилию.
На фото могут быть и те, кто уже ушел в мир иной и любуется на нас, сидя на белых облачках.

Кроме газеты мы разметим альбом «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 15 января 2020 года. Ждем!

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Легачев Александр Николаевич с внучками Катей и Викой

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Овчинникова Наталья Александровна с внучками Катей и Викой

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Бабушка Шаповаленко Надежда Макаровна, дедушка Шаповаленко Александр Михайлович и третий внук Джалалян Артём Нверович.

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Дедушка: Станислав Владимирович
Внучка: Регина

Фотомарафон «Бабушки, дедушки и их чудесные внуки» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Бабушка: Татьяна Вячеславовна Внучка: Регина

Мнение читателей
3
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ждем фото! Высылайте на bkurer@mail.ru

Аноним, 18 декабря 2019 08:26
Земляк на титульном фото на Цекало похож!Счастье няньчить внучков и внучек,здоровья им,и нам конечно тоже,С наступающим!!!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВерхушка «Айсберга»: Не выбран перевозчик мусора на 2020 год в Бердске
18:00 19-12-2019
Верхушка «Айсберга»: Не выбран перевозчик мусора на 2020 год в Бердске
Снятый из космоса уходящий под воду мощный ледник в Сибири попал на видео
17:45 19-12-2019
Снятый из космоса уходящий под воду мощный ледник в Сибири попал на видео
Промаркировать автомобильные номера за 5-10 тысяч рублей будут обязаны автовладельцы с 1 января 2020 года
17:34 19-12-2019
Промаркировать автомобильные номера за 5-10 тысяч рублей будут обязаны автовладельцы с 1 января 2020 года
Закормила до смерти сухим молоком дочку от рождения до семи месяцев . Реанимация не помогла
17:30 19-12-2019
Закормила до смерти сухим молоком дочку от рождения до семи месяцев . Реанимация не помогла
Как выбрать безопасную гирлянду?
17:23 19-12-2019
Как выбрать безопасную гирлянду?
БердскСкончался на 73-м году жизни член Совета старейшин Анатолий Журавлев из Бердска
17:19 19-12-2019
Скончался на 73-м году жизни член Совета старейшин Анатолий Журавлев из Бердска
Найдена усыпальница возрастом около 1300 лет на северо-западе Китая
17:16 19-12-2019
Найдена усыпальница возрастом около 1300 лет на северо-западе Китая
Погасил долг в полмиллиона рублей ради спасения своей Toyota Corolla житель Бердска
17:15 19-12-2019
Погасил долг в полмиллиона рублей ради спасения своей Toyota Corolla житель Бердска
Эректильная дисфункция, остеохондроз и рак являются профессиональными болезнями водителей
17:06 19-12-2019
Эректильная дисфункция, остеохондроз и рак являются профессиональными болезнями водителей
В 95 млрд рублей обойдется ремонт сгоревшего авианосца «Адмирал Кузнецов» России 2
17:00 19-12-2019
В 95 млрд рублей обойдется ремонт сгоревшего авианосца «Адмирал Кузнецов» России