Угостит читателей домашним чаем со смородиной и мятой поэтесса Тамара Хохлова в Бердске

21 декабря в «ART loft 13». Вход за донат. В сольной программе Тамара будет читать стихи и рассказывать истории с ними связанные. Для любителей литературы – это отличный шанс из первых уст узнать о том, как создаются рифмы и комичное «что хотел сказать автор».

В «Литературной газете» №44 опубликовали одну из работ Тамары Хохловой

— Жду всех, особенно тех, кто со мной не знаком лично. На сегодняшнем этапе вы – самая интересная и непредвзятая для меня аудитория. А чтобы гостям было по-настоящему тепло и приятно: угощаю домашним чаем со смородиной и мятой, — говорит поэтесса Тамара Хохлова.

Как писал «Курьер. Среда. Бердск» Тамара Хохлова после окончания школы выучилась на журналиста и работала в СМИ Бердска, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Руководила информационным отделом местной Администрации, была пресс-атташе главы города. Пару лет возглавляла пресс-центр отдела физкультуры и спорта. Сейчас совмещает работу в сфере красоты с фрилансом: ведет мастер-классы в медиа-сфере и спецкурс по журналистике на базе одного из лингвистических центров Бердска. А еще она пишет стихи.

Стихи девушка писать начала давно, но не относилась к этому серьезно. Осознанная поэзия захватила ее в этом году. Свои работы она не разделяет на условные направления.

— Упаковать в название для простоты восприятия — это не совсем то, что должно делать творчество.

Поэзия крайне субъективная вещь. Для кого-то пейзажные работы могут обернуться личной драмой, а стих о любви — глубокой философией. И у меня нет права ограничивать воображение человека и давать ему ненужные подсказки. После поездки на «Тавриду» для меня открылся огромный мир современной поэзии, который я с жадностью изучаю. В процессе чтения стараюсь довериться автору и идти за теми образами, которые он рождает, — поделилась бердчанка.

Напомним, что этой осенью Тамара ездила в Крым на Всероссийскую литературную резиденцию «Таврида-Лит», где стала одной из победительниц в направлении «Поэзия», класс Ольги Ермолаевой. Ее рекомендовали к публикации в Не так давно на страницах «Литературной газеты» напечатали ее стихотворение.

На квартирник с душевной атмосферой автор приглашает всех, кто любит путешествовать, кто открыт и готов нажать кнопку «стоп», чтобы набраться сил. В своей сольной программе Тамара будет читать стихи и рассказывать истории с ними связанные. Для любителей литературы – это отличный шанс из первых уст узнать о том, как создаются рифмы и комичное «что хотел сказать автор».

— Пусть каждый понимает творчество по-своему. В этом вся прелесть и магия, — уверена бердчанка. — Программа называется «Открыться». Действие символичное и крайне важное для творческой среды. Чтобы случилось чудо нужно открыться. Как автору, так и зрителю.

Бердчанка планирует развивать свой творческий проект, который называется «Tamriko» — это имя автора только в грузинской традиции. Так что в следующий раз на афишах и в анонсах ищите это слово. Стихи в рамках этого проекта будут обрамлены в музыку с нестандартными решениями.

Встреча пройдет 21 декабря в 19.00 по адресу: ул.Комсомольская, 34а. Цокольный этаж разноцветного здания напротив Экономического лицея. Ближайшая остановка «Универмаг» и «Горького».

Вход за донат (добровольное пожертвование, размер которого вы определяете сами). Поддержим бердчанку — приходите окунуться в мир поэзии.

Также 24 декабря в 19.00 Тамара будет выступать в «Art усадьбе» (Новосибирск, ул.Владимировская, 10) на поэтическом вечере.