19.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Угостит читателей домашним чаем со смородиной и мятой поэтесса Тамара Хохлова в Бердске

09:43 19.12.2019, Елена Белоусова Фото: предоставлено Тамарой Хохловой
3 1

21 декабря в «ART loft 13». Вход за донат. В сольной программе Тамара будет читать стихи и рассказывать истории с ними связанные. Для любителей литературы – это отличный шанс из первых уст узнать о том, как создаются рифмы и комичное «что хотел сказать автор».

Угостит читателей домашним чаем со смородиной и мятой поэтесса Тамара Хохлова в Бердске
В «Литературной газете» №44 опубликовали одну из работ Тамары Хохловой

— Жду всех, особенно тех, кто со мной не знаком лично. На сегодняшнем этапе вы – самая интересная и непредвзятая для меня аудитория. А чтобы гостям было по-настоящему тепло и приятно: угощаю домашним чаем со смородиной и мятой, — говорит поэтесса Тамара Хохлова.

Как писал «Курьер. Среда. Бердск» Тамара Хохлова после окончания школы выучилась на журналиста и работала в СМИ Бердска, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Руководила информационным отделом местной Администрации, была пресс-атташе главы города. Пару лет возглавляла пресс-центр отдела физкультуры и спорта. Сейчас совмещает работу в сфере красоты с фрилансом: ведет мастер-классы в медиа-сфере и спецкурс по журналистике на базе одного из лингвистических центров Бердска. А еще она пишет стихи.
Стихи девушка писать начала давно, но не относилась к этому серьезно. Осознанная поэзия захватила ее в этом году. Свои работы она не разделяет на условные направления.

— Упаковать в название для простоты восприятия — это не совсем то, что должно делать творчество.
Поэзия крайне субъективная вещь. Для кого-то пейзажные работы могут обернуться личной драмой, а стих о любви — глубокой философией. И у меня нет права ограничивать воображение человека и давать ему ненужные подсказки. После поездки на «Тавриду» для меня открылся огромный мир современной поэзии, который я с жадностью изучаю. В процессе чтения стараюсь довериться автору и идти за теми образами, которые он рождает, — поделилась бердчанка.
Напомним, что этой осенью Тамара ездила в Крым на Всероссийскую литературную резиденцию «Таврида-Лит», где стала одной из победительниц в направлении «Поэзия», класс Ольги Ермолаевой. Ее рекомендовали к публикации в Не так давно на страницах «Литературной газеты» напечатали ее стихотворение.

На квартирник с душевной атмосферой автор приглашает всех, кто любит путешествовать, кто открыт и готов нажать кнопку «стоп», чтобы набраться сил. В своей сольной программе Тамара будет читать стихи и рассказывать истории с ними связанные. Для любителей литературы – это отличный шанс из первых уст узнать о том, как создаются рифмы и комичное «что хотел сказать автор».

— Пусть каждый понимает творчество по-своему. В этом вся прелесть и магия, — уверена бердчанка. — Программа называется «Открыться». Действие символичное и крайне важное для творческой среды. Чтобы случилось чудо нужно открыться. Как автору, так и зрителю.
Бердчанка планирует развивать свой творческий проект, который называется «Tamriko» — это имя автора только в грузинской традиции. Так что в следующий раз на афишах и в анонсах ищите это слово. Стихи в рамках этого проекта будут обрамлены в музыку с нестандартными решениями.
Встреча пройдет 21 декабря в 19.00 по адресу: ул.Комсомольская, 34а. Цокольный этаж разноцветного здания напротив Экономического лицея. Ближайшая остановка «Универмаг» и «Горького».
Вход за донат (добровольное пожертвование, размер которого вы определяете сами). Поддержим бердчанку — приходите окунуться в мир поэзии.
Также 24 декабря в 19.00 Тамара будет выступать в «Art усадьбе» (Новосибирск, ул.Владимировская, 10) на поэтическом вечере.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Любите поэзию?

Аноним, 18 декабря 2019 09:57
Донат зрителю? Посещаемость встречи со Ставецким показала, что интереса к творчеству в Бердске нет.
Евгений, 18 декабря 2019 11:26
По-моему, ей замуж надо...
мимиходом, 19 декабря 2019 06:56
..горизонт завален

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В рейтинг самых богатых блогеров YouTube вошла 5-летняя Анастасия Радзинская с ДЦП из России
12:15 19-12-2019
В рейтинг самых богатых блогеров YouTube вошла 5-летняя Анастасия Радзинская с ДЦП из России
Кто тут говорил, что дедовщины в части нет?
12:02 19-12-2019
Кто тут говорил, что дедовщины в части нет?
Вибрирующей разметкой покрасят дороги в Новосибирской области в 2020 году
11:45 19-12-2019
Вибрирующей разметкой покрасят дороги в Новосибирской области в 2020 году
БердскОтключили горячую и холодную воду в пяти домах по ул. Боровой в Бердске
11:41 19-12-2019
Отключили горячую и холодную воду в пяти домах по ул. Боровой в Бердске
Как после таких новостей верить врачам? Умер мальчик в больнице Севастополя
11:36 19-12-2019
Как после таких новостей верить врачам? Умер мальчик в больнице Севастополя
«Ростелеком» в 2019 году обеспечил сотовой связью 45 сел Новосибирской области
11:24 19-12-2019
«Ростелеком» в 2019 году обеспечил сотовой связью 45 сел Новосибирской области
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме
11:05 19-12-2019
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме
"Я ручки беру, хочу их сложить, а не могу —они окоченели": Умер в больнице после прыжков на диване 8-летний мальчик в Севастополе
11:00 19-12-2019
БердскНашли живой и здоровой пропавшую 10 дней назад Алину Павлину из Бердска 3
10:59 19-12-2019
Нашли живой и здоровой пропавшую 10 дней назад Алину Павлину из Бердска
Мама лидер: Держала популярные бордели с проститутками 9 лет с мужем и сыном жительница Новосибирска
10:45 19-12-2019
Мама лидер: Держала популярные бордели с проститутками 9 лет с мужем и сыном жительница Новосибирска