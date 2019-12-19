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Общество / Стиль жизни

Ем от пуза: талию в 94 см советуют иметь мужчинам

14:27 19.12.2019 Фото: pixabay.com
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Основной опасностью жира на мужских животах становится то, что с его накоплением в органах брюшной полости увеличивается и концентрация жира в печени и поджелудочной железе.

Ем от пуза: талию в 94 см советуют иметь мужчинам
Эксперты рассказали, какой должна быть талия у мужчин

Научные эксперты призывают мужчин следить за размерами талии и животов. По их словам, слишком большое количество жира в этих областях может быть вредным для здоровья, об этом сообщает портал Focus.de.

Пиво здесь, шоколадка там: увеличение живота не редкость для мужчин старше определенного возраста. Однако, если размер живота становится слишком большим, это может превратиться в серьезную проблему для здоровья.

Эксперты рассказали, какой должна быть талия у мужчин.

«Рекомендуется, чтобы у мужчин размер талии был не более 94 сантиметров. Приблизительно от этого значения значительно возрастает риск различных заболеваний, включая высокое кровяное давление и диабет», — сообщает портал.

Основной опасностью жира на мужских животах становится то, что с его накоплением в органах брюшной полости увеличивается и концентрация жира в печени и поджелудочной железе, где он препятствует выработке сахара в крови инсулина. В то же время жировые клетки обеспечивают выделение в организме вредных гормонов и веществ, которые, например, вызывают кальцификацию сосудов.

«Для нормализации нарушенного обмена веществ часто не требуется много. Немного спорта и несколько сброшенных килограммов – этого вполне достаточно. Существует эмпирическое правило: если у вас слишком большой живот, общую массу тела нужно уменьшить на 5-10 процентов, а затем поддерживать этот вес», — поделились рекомендацией эксперты.

Источник: medikforum.ru

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