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Закидали друг друга камнями на границе 200 граждан Таджикистана и Киргизии

08:30 19.12.2019 Фото: Пресс-служба ГПС КР
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Столкновения удалось прекратить после вмешательства пограничных служб, правоохранительных органов и руководителей областных администраций двух стран.

Закидали друг друга камнями на границе 200 граждан Таджикистана и Киргизии
Пресс-служба ГПС КР

Конфликт с участием 200 человек произошёл на границе Таджикистана и Киргизии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Киргизии.

«Сегодня утром около 09:30 (06:30 мск) в селе Кок-Таш произошла словесная перепалка между гражданами Кыргызстана и Таджикистана, переросшая в конфликт. Около 80 граждан Киргизии и 100 граждан Таджикистана начали закидывать друг друга камнями», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что столкновения удалось прекратить после вмешательства пограничных служб, правоохранительных органов и руководителей областных администраций двух стран.

По данным ведомства, причиной конфликта стал инцидент с избиением гражданина Киргизии выходцами из Таджикистана, произошедший накануне.

Ранее сообщалось, что на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка.

Источник: RT

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