Дожить до Победы: Семь «ходячих» фронтовиков осталось в Бердске

Осталось в живых 25 участников Великой Отечественной войны в Бердске. Буквально 5 дней не дожил до своего 95-летия фронтовик Василий Сорокин. Его похоронили 17 декабря.
По словам председателя городского Совета ветеранов Раисы Христенко, из 25 фронтовиков девять человек проживают одни. С начала 2019 года совет ветеранов стал посещать всех участников Великой Отечественной войны на дому и спрашивать, кому какая помощь нужна. Если ветераны в ней нуждались, то на помощь приходили волонтеры.
Семь ветеранов по состоянию здоровья не выходят из дома. Одному участнику Великой Отечественной войны в этом году исполнилось 100 лет, другому — 102 года. Один ветеран не дожил до 101 года буквально три дня.
— Многие ветераны просятся в госпиталь, но их уже не берут по состоянию здоровья. Мы предлагаем им нашу больницу, они отказываются. Мы приходим к выводу, что нужно, чтобы их посещал участковый врач, — подчеркнула Раиса Васильевна.
Осталось всего семь фронтовиков, которые могут ходить и посещать детсады и школы с беседами, но зимой это могут сделать только три человека. В основном, сейчас Совет ветеранов практикуют встречи детей с участниками Великой Отечественной войны у них дома. Ветераны у удовольствием принимают детей у себя в гостях, отметила Христенко.
Да, у меня папа воевал. Он с 1924 г.р., но исправил в паспорте цифру 4 на 1 и с первых дней был на фронте. Закончил войну в Праге, потом Манчжурия...Вернулся джомой в 1946 г.
Один дед погиб, другой вернулся с фронта...
Обидно, что сейчас опять тысячи ряженых нацепят на себя побрякушки и будут изображать ветеранов. При том, что настоящие ветераны действительно уже неходячие...Им не меньше 93 лет...