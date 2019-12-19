Верните набережную: Обратились к генпрокурору РФ на бизнесмена Илющенко депутаты Бердска

Прокурор города усмотрел признаки уголовного дела в действиях предпринимателя, «захватившего» набережную Но проверка по данному факту еще проводится.

Бердские депутаты рассмотрели 11 вопросов

Утром 19 декабря прошла тридцать третья сессия Совета депутатов Бердска. В повестке народных избранников 11 вопросов. В приоритете стратегия развития и бюджет города, а также ремонт дороги до микрорайона Раздольного.

Но самый главный вопрос на повестке дня — обращение в генпрокуратуру РФ по факту завладения землей Бердска бизнесменом Александром Илющенко. Народные депутаты единогласно проголосовали за инициативу. Но спросили у помощника прокурора Бердска: какие действия по данному факту проводит прокуратура города.

Как оказалось, прокурор Бердска инициировал проверку по «земле Илющенко» еще в мае 2019 года. Но проверка продолжается до сих пор. Прокуратура усмотрела признаки уголовного дела в этой истории.

Народные избранники утвердили план стратегии социально-экономического развития города Бердска на период до 2030 года. Утвердили прогноз социально-экономического развития города Бердска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Кроме того, депутаты внесли изменения в решение Совета депутатов об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования в части застройки города на территории общей площадью 2995 в районе ул. Боровой, дом 101/1. Здесь будет сформирован земельный участок для спортивно-оздоровительной деятельности.