19.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Автор 190 кв.м. картины фронтовика в Бердске: Страшно было залезать ночью на пятый этаж

19:45 19.12.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
9 2

Художник-муралист Андрей Кукшев предлагает разрисовать маршрутки, автобусы и машины, чтобы они были курсирующими арт-объектами, а на стенах домов изобразить Сталкера и Алису Селезневу.

Автор 190 кв.м. картины фронтовика в Бердске: Страшно было залезать ночью на пятый этаж
Вдохновение Андрей Кукшев черпает из фантастики
Сюжет: Профессионалы XXI века
Автор 190 кв.м. картины фронтовика в Бердске: Страшно было залезать ночью на пятый этаж

Автор 190 кв.м. картины фронтовика в Бердске: Страшно было залезать ночью на пятый этажМихаил Щукин: Писательская работа ничем не отличается от пахаря или токаряЕщё 18 новостей

Работы Андрея Кукшева знакомы почти каждому горожанину: пейзаж за кинотеатром «Орион», спортсмены у «Авангарда», фронтовик с девочкой размером в 5-этажный дом. Его творчество отмечено многочисленными дипломами и благодарностями. О назначении стрит-арта и где черпает вдохновение художник — муралист рассказал «Курьер. Среда. Бердск».

Он с детства хотел стать актером и, закончив театральную студию «Лето» при бердской музыкальной школе им. Свиридова, выдержав конкурс в 10 человек на место, поступил в Новосибирский театральный институт. Но проучившись год, понял, что хочет творить в другой области. Сейчас 21-летний Андрей изучает промышленный дизайн и создает уникальные стрит-объекты. Они отмечены многочисленными дипломами и благодарностями и его работы активно освящаются не только в СМИ Бердска, но и всей Сибири.

С детства у него не было особой тяги к рисованию, но в 12 лет он стал рисовать граффити. Первую работу — лицо девушки в обрамлении шрифтовых композиций он сделал на стене в своей комнате.

Самое страшное было залезать ночью на пятый этаж

Через четыре года на фестивале «Энергия молодости» юноша увидел, что профессиональные граффитисты создают потрясающие картины, и он загорелся изучить это интересное, но для себя неизведанное дело.
И вскоре на свет появился пейзаж за кинотеатром «Орион», спортсмены у «Авангарда», морская битва у «Кроны».
Одна из самых масштабных работ Андрея – рисунок фронтовика с девочкой на торце 5-этажки по адресу ул. Островского, 1А.

— Эта самая сложная работа. Из-за того, что она очень большая — 190 квадратных метра! На огромной поверхности рисунок на глаз сделать невозможно. Поэтому, я выводил эскиз проектором. Самое страшное было залезать ночью на пятый этаж и делать набросок, — признался герой рубрики «Профессионалы XXI века».
Для работы мастер использовал акриловую всесезонную краску, на проработку деталей персонажей — граффити-краску в баллонах. На работу ушло 33 литра краски и около 50 баллончиков. Рисунок выполнялся на грантовые 100 тыс. рублей в рамках проекта «Молодежный фристайл «Вехи Великой Победы».

Мусоровоз с бабочками и деревьями

— Стрит-арт — это лицо нашего города. Бердск, хоть и маленький город, но у него много арт-объектов, на которые приятно не только смотреть, но и учиться у них. Девушка на ул. Ленина призывает взять книгу и почитать, фронтовик учит ценить тех, кто ценой собственной жизни защищал нашу Родину, — убежден наш герой.
По мнению Андрея, жители Бердска положительно относятся к уличной живописи. И было бы здорово, чтобы ее было как можно больше.
— В Новосибирске разрисовывают общественный транспорт. Там много удачных картин и композиций. И для Бердска было бы тоже неплохо, чтобы маршрутки, автобусы и машины были курсирующими арт-объектами. Я однажды расписал мусоровоз с бабочками и деревьями, получилось привлекательно и эстетично, — поведал молодой человек.

Вдохновение художник-муралист черпает из фантастики

В свободное время художник изучает академическую живопись. Ему нравится Андрей Самарин, Хьюминд Питч, бердчанин и сам пишет картины.
В этом году в музее бердского радиозавода прошла его выставка «Великие женщины ХХ века». Художник в черно-белых тонах изобразил Ирину Алферову, Любовь Орлову, Анну Ахматову.

— Красивые женщины в прошлом столетии были не только в Америке и Европе, наши актрисы, певицы, поэтессы тоже были эталоном красоты. Мне очень нравится Майя Плисецкая. Ее харизма, умение держать себя на сцене восхищает. Недаром ее называли иконой стиля. В картинах я использовал смешанную технику граффити и классической картины. Современная тенденция такова, что граффити приходит со стен в выставочные залы, на холсты, на картины, — сообщил мастер.
Все картины художник рисовал граффити-краской и аэрозолями, кистью прорабатывались мелкие детали.
В будущем Андрей Кукшев видит себя дизайнером. Изучает промышленный дизайн, осваивает компьютерные программы. И рисует на компьютере.

— Это раньше у художника были кисть, краски и холст, а сейчас в твоем распоряжении техника, которая позволяет сделать эскиз, подобрать цвета. А потом можно перенести рисунок на бумагу, на стену, куда угодно, — рассуждает бердчанин.
Вдохновение художник-муралист черпает из фантастики. Он считает, что именно невероятные персонажи могут украсить стены многоэтажек в Бердске.

— Я хотел бы нарисовать противостояние добра и зла из серии «Дозоров» Сергея Лукьяненко. Или Сталкера из знаменитой книги братьев Стругацких «Пикник на обочине». А может быть это будет Алиса Селезнева, спасающая инопланетную цивилизацию, — резюмировал Андрей Кукшев.

Автор 190 кв.м. картины фронтовика в Бердске: Страшно было залезать ночью на пятый этаж
Автор 190 кв.м. картины фронтовика в Бердске: Страшно было залезать ночью на пятый этаж
Автор 190 кв.м. картины фронтовика в Бердске: Страшно было залезать ночью на пятый этаж

Автор видео Елена Белоусова

Мнение читателей
2
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какие рисунки вы бы хотели видеть на домах и заборах?

Гость Очередной, 19 декабря 2019 13:08
Мне всё время было интересно - кто же автор, и как это было сделано.
Замечательно!!!
Андрей, удачи Вам. здоровья и дальнейших творческих успехов, признания.
Курьеру - браво!
АнтиЯ, 19 декабря 2019 13:13
НВР:Алиса Селезнева было бы самое то, но однако все надо делать в меру, а вообще чем больше красок, тем лучше. Даже в стиле футуризма, ярко и позитивно....
Аноним, 19 декабря 2019 13:22
НВР:
Никаких.Хватит облик города в бараки превращать.Нравится рисоавть иди в большое искусство.Давайте деревья зимой покрасим,дороги че там еще?
Аноним, 19 декабря 2019 16:28
А мне нравится.Всегда любуюсь этой работой, проезжая мимо в транспорте. Спасибо, Андрей! Жаль, что Курьер другие работы Андрея не предоставил нашему взору.
Ещё бы ЦТП разрисовали пейзажами. Серые и унылые сараи внутри кварталов такую тоску нагоняют.
Аноним, 19 декабря 2019 14:20
Возле парка Победы(рядом с больницей)изображение солдата,настоящего усатого героя спасшего родину...А это угловато-цветное изображение вызывает ассоциации(лично моё мнение,никому не навязываю)с голливудом...Извините,мало разбираюсь в "высоком"художестве...
Аноним, 19 декабря 2019 14:53
Во, правильно подобрал "угловато-цветное", только у меня не с голливудом, а с дешевизной ассоциации. Девочка с книгой на порядок качественнее и приятнее глазу.
Екатерина, 19 декабря 2019 14:24
Мне очень нравятся такие рисунки! Побольше бы, разных,ярких, но не аляпистых как реклама.

Мусоровоз видела, он шикарен! А статье очень не хватает фотографий
Аноним, 19 декабря 2019 15:32
А давайте на всех старых пятиэтажках нарисуем портреты мэра и его замов. А на раздолбанной дороге до кладбища всех депутатов. Может хоть толк от этих граффити будет. Пристыдятся
Стоп, 19 декабря 2019 18:39
Андрей, если ты это читаешь, знай - ты, молодец!
У тебя есть талант, ты стремишься к прекрасному.
Злобные комментарии чаще всего пишут серые люди. Улыбайтесь чаще!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Убрать оговорку о "подряд" двух сроках президента из Конституции допустил Путин
20:29 19-12-2019
Убрать оговорку о
Знакомы с соседями половина россиян
20:09 19-12-2019
Знакомы с соседями половина россиян
БердскАвтор 190 кв.м. картины фронтовика в Бердске: Страшно было залезать ночью на пятый этаж 9
19:45 19-12-2019
Автор 190 кв.м. картины фронтовика в Бердске: Страшно было залезать ночью на пятый этаж
БердскВерхушка «Айсберга»: Не выбран перевозчик мусора на 2020 год в Бердске
18:00 19-12-2019
Верхушка «Айсберга»: Не выбран перевозчик мусора на 2020 год в Бердске
Снятый из космоса уходящий под воду мощный ледник в Сибири попал на видео
17:45 19-12-2019
Снятый из космоса уходящий под воду мощный ледник в Сибири попал на видео
Промаркировать автомобильные номера за 5-10 тысяч рублей будут обязаны автовладельцы с 1 января 2020 года
17:34 19-12-2019
Промаркировать автомобильные номера за 5-10 тысяч рублей будут обязаны автовладельцы с 1 января 2020 года
Закормила до смерти сухим молоком дочку от рождения до семи месяцев . Реанимация не помогла
17:30 19-12-2019
Закормила до смерти сухим молоком дочку от рождения до семи месяцев . Реанимация не помогла
Как выбрать безопасную гирлянду?
17:23 19-12-2019
Как выбрать безопасную гирлянду?
БердскСкончался на 73-м году жизни член Совета старейшин Анатолий Журавлев из Бердска
17:19 19-12-2019
Скончался на 73-м году жизни член Совета старейшин Анатолий Журавлев из Бердска
Найдена усыпальница возрастом около 1300 лет на северо-западе Китая
17:16 19-12-2019
Найдена усыпальница возрастом около 1300 лет на северо-западе Китая