Автор 190 кв.м. картины фронтовика в Бердске: Страшно было залезать ночью на пятый этаж

Художник-муралист Андрей Кукшев предлагает разрисовать маршрутки, автобусы и машины, чтобы они были курсирующими арт-объектами, а на стенах домов изобразить Сталкера и Алису Селезневу.

Вдохновение Андрей Кукшев черпает из фантастики

Работы Андрея Кукшева знакомы почти каждому горожанину: пейзаж за кинотеатром «Орион», спортсмены у «Авангарда», фронтовик с девочкой размером в 5-этажный дом. Его творчество отмечено многочисленными дипломами и благодарностями. О назначении стрит-арта и где черпает вдохновение художник — муралист рассказал «Курьер. Среда. Бердск».

Он с детства хотел стать актером и, закончив театральную студию «Лето» при бердской музыкальной школе им. Свиридова, выдержав конкурс в 10 человек на место, поступил в Новосибирский театральный институт. Но проучившись год, понял, что хочет творить в другой области. Сейчас 21-летний Андрей изучает промышленный дизайн и создает уникальные стрит-объекты. Они отмечены многочисленными дипломами и благодарностями и его работы активно освящаются не только в СМИ Бердска, но и всей Сибири.

С детства у него не было особой тяги к рисованию, но в 12 лет он стал рисовать граффити. Первую работу — лицо девушки в обрамлении шрифтовых композиций он сделал на стене в своей комнате.

Самое страшное было залезать ночью на пятый этаж

Через четыре года на фестивале «Энергия молодости» юноша увидел, что профессиональные граффитисты создают потрясающие картины, и он загорелся изучить это интересное, но для себя неизведанное дело.

И вскоре на свет появился пейзаж за кинотеатром «Орион», спортсмены у «Авангарда», морская битва у «Кроны».

Одна из самых масштабных работ Андрея – рисунок фронтовика с девочкой на торце 5-этажки по адресу ул. Островского, 1А.

— Эта самая сложная работа. Из-за того, что она очень большая — 190 квадратных метра! На огромной поверхности рисунок на глаз сделать невозможно. Поэтому, я выводил эскиз проектором. Самое страшное было залезать ночью на пятый этаж и делать набросок, — признался герой рубрики «Профессионалы XXI века».

Для работы мастер использовал акриловую всесезонную краску, на проработку деталей персонажей — граффити-краску в баллонах. На работу ушло 33 литра краски и около 50 баллончиков. Рисунок выполнялся на грантовые 100 тыс. рублей в рамках проекта «Молодежный фристайл «Вехи Великой Победы».

Мусоровоз с бабочками и деревьями

— Стрит-арт — это лицо нашего города. Бердск, хоть и маленький город, но у него много арт-объектов, на которые приятно не только смотреть, но и учиться у них. Девушка на ул. Ленина призывает взять книгу и почитать, фронтовик учит ценить тех, кто ценой собственной жизни защищал нашу Родину, — убежден наш герой.

По мнению Андрея, жители Бердска положительно относятся к уличной живописи. И было бы здорово, чтобы ее было как можно больше.

— В Новосибирске разрисовывают общественный транспорт. Там много удачных картин и композиций. И для Бердска было бы тоже неплохо, чтобы маршрутки, автобусы и машины были курсирующими арт-объектами. Я однажды расписал мусоровоз с бабочками и деревьями, получилось привлекательно и эстетично, — поведал молодой человек.

Вдохновение художник-муралист черпает из фантастики

В свободное время художник изучает академическую живопись. Ему нравится Андрей Самарин, Хьюминд Питч, бердчанин и сам пишет картины.

В этом году в музее бердского радиозавода прошла его выставка «Великие женщины ХХ века». Художник в черно-белых тонах изобразил Ирину Алферову, Любовь Орлову, Анну Ахматову.

— Красивые женщины в прошлом столетии были не только в Америке и Европе, наши актрисы, певицы, поэтессы тоже были эталоном красоты. Мне очень нравится Майя Плисецкая. Ее харизма, умение держать себя на сцене восхищает. Недаром ее называли иконой стиля. В картинах я использовал смешанную технику граффити и классической картины. Современная тенденция такова, что граффити приходит со стен в выставочные залы, на холсты, на картины, — сообщил мастер.

Все картины художник рисовал граффити-краской и аэрозолями, кистью прорабатывались мелкие детали.

В будущем Андрей Кукшев видит себя дизайнером. Изучает промышленный дизайн, осваивает компьютерные программы. И рисует на компьютере.

— Это раньше у художника были кисть, краски и холст, а сейчас в твоем распоряжении техника, которая позволяет сделать эскиз, подобрать цвета. А потом можно перенести рисунок на бумагу, на стену, куда угодно, — рассуждает бердчанин.

Вдохновение художник-муралист черпает из фантастики. Он считает, что именно невероятные персонажи могут украсить стены многоэтажек в Бердске.

— Я хотел бы нарисовать противостояние добра и зла из серии «Дозоров» Сергея Лукьяненко. Или Сталкера из знаменитой книги братьев Стругацких «Пикник на обочине». А может быть это будет Алиса Селезнева, спасающая инопланетную цивилизацию, — резюмировал Андрей Кукшев.

Автор видео Елена Белоусова