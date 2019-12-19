Санкции из ада: жесткие санкции против госдолга России одобрил сенат США

Санкции против госдолга, чиновников и бизнесменов, банков, судостроительного сектора и сотрудников ФСБ подразумевают внесение в черный список непосредственно российских компаний, граждан и инструментов.

Профильный комитет сената США проголосовал за то, чтобы вынести на рассмотрение всего сената законопроект DASKA — проект «санкций из ада» против России. Однако следующая стадия может растянуться на неопределенное время

Комитет сената США по международным отношениям одобрил законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), который содержит жесткие дополнительные санкции против России. Теперь документ будет отправлен на рассмотрение всего сената. «За» проголосовали 17 членов комитета, «против» — 5, сообщил Bloomberg.

Однако сроки голосования по законопроекту в сенате не могут быть предсказаны, поскольку лидер сенатского большинства (сейчас это республиканец Митч Макконелл) обладает гибкими полномочиями по определению графика работы палаты. Считается, что Макконелл не поддерживает ужесточение санкций против России. Если законопроект пройдет сенат, его еще должна будет одобрить палата представителей, прежде чем он отправится на подпись президенту США.

Рубль отреагировал на продвижение DASKA в сенате отчетливым снижением: курс доллара с 18:35 мск поднялся примерно на 23 коп., до 62,69 руб.

Какие санкции содержатся в DASKA

Законопроект DASKA, первая версия которого была представлена летом 2018 года, был внесен двумя республиканцами и тремя демократами, включая влиятельных сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса. Сейчас на сайте конгресса доступна версия DASKA, внесенная в сенат в феврале 2019 года, но комитет по международным отношениям проголосовал за вариант с поправками. Эти поправки пока не опубликованы, предполагается, что они не затрагивают санкционные положения.

DASKA предусматривает:

санкции против нового суверенного долга России;

санкции против политических деятелей, «олигархов» или их семей, способствующих «противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина»;

санкции против российских банков, поддерживающих «вмешательство правительства России в демократические процедуры или выборы в других государствах»;

санкции против инвестиций в российские проекты сжиженного природного газа (СПГ) за пределами России;

ограничения против инвестиций в зарубежные энергетические проекты России;

ограничения, направленные против разработки нефти в России;

санкции за «агрессию» России против Украины, в том числе меры против российского судостроительного сектора (если Госдепартамент определит, что Россия мешала свободе судоходства в Керченском проливе или где-либо еще в предшествующие полгода), а также против сотрудников ФСБ, которых авторы документа считают причастными к инциденту с задержанием в ноябре 2018 года украинских моряков, направлявшихся из Черного моря в Азовское.

Санкции против госдолга, чиновников и бизнесменов, банков, судостроительного сектора и сотрудников ФСБ подразумевают внесение в черный список непосредственно российских компаний, граждан и инструментов. Ограничения в отношении энергетического сектора — это так называемые вторичные санкции: против лиц и компаний любой национальности, которые инвестируют или предоставляют товары, услуги или технологии для экспортных энергетических проектов России или внутренних проектов по разработке нефтяных ресурсов.

Частичные санкции против суверенного долга России администрация США ввела в августе, но тогда ограничения оказались скорее символическими: американским инвесторам было разрешено продолжать покупки рублевых облигаций федерального займа (ОФЗ) и валютных еврооблигаций правительства России на вторичном рынке. Санкции только вынудили Россию прекратить размещение долларовых бумаг. Но в законопроекте DASKA содержится запрет на сделки американцев с любыми госбумагами России в любой валюте, которые будут выпущены через 90 дней после подписания закона и которые имеют срок обращения более 14 дней.

Самые значимые санкции из пакета DASKA — против внутрироссийских нефтяных проектов, утверждает старший исследователь Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Ричард Нефью. По традиции DASKA выводит из-под любых возможных санкций сотрудничество NASA с «Роскосмосом».

Множество отчетов по России

В законопроекте также выделяются масштабные требования к администрации о составлении целого ряда отчетов по России. В частности, он обяжет правительство США подготовить вторую редакцию «кремлевского доклада» (о бизнесменах и государственных предприятиях), а также отчеты о лицах, которые после августа 2017 года участвовали в деятельности, подрывающей кибербезопасность других стран в интересах России, лицах, инвестировавших в российские проекты по добыче трудноизвлекаемой нефти, и т.д.

Кроме того, законопроект предполагает, что спустя полгода после вступления его в силу американская разведка должна предоставить в конгресс доклад «о личном состоянии и активах Владимира Путина». Также документ содержит в себе пункт о необходимости подготовить отчет об убийстве Бориса Немцова.

DASKA потребует от госсекретаря США в течение трех месяцев после принятия определить, отвечает ли Россия критериям для признания государством — спонсором терроризма (сейчас в этом списке Госдепартамента четыре государства: Иран, КНДР, Судан и Сирия).

Ведущие отраслевые ассоциации США — Американская торговая палата и Американский институт нефти — предостерегли сенат от принятия DASKA, написав в комитет, что столь жесткие санкции ударят по бизнесу США и их союзников и не позволят обеспечить национальные интересы Соединенных Штатов.

Против DASKA проголосовали пятеро республиканцев в профильном комитете, включая его председателя Джима Риша. По данным Bloomberg, на заседании 18 декабря он предупредил о непредвиденных последствиях принятия этого законопроекта для американского бизнеса и заявил, что президент США наложит вето на такой документ.

Источник: РБК