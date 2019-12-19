Заминировали 56 детсадов в Хабаровском крае

На время проверки поступивших угроз детей разместили в расположенных по соседству зданиях соцобъектов.

Детей эвакуируют, эвакуировано уже более 10 тыс. детей»

В Хабаровском крае эвакуировали 56 детсадов из-за угрозы минирования. На время проверки поступивших угроз детей разместили в расположенных по соседству зданиях соцобъектов.

Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в 56 детских садов в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре, сообщили ТАСС в городских администрациях в четверг.

«Сообщения о минировании поступили в 47 детских садов в Хабаровске. Детей эвакуируют, эвакуировано уже более 10 тыс. детей», — сказал представитель администрации.

В администрации Комсомольска-на-Амуре сообщили, что в городе эвакуировали девять садов. «Детей разместили в школах и в доме творчества. Оповещаем родителей, чтобы забрали их по домам», — сказал представитель городской администрации.

Сообщения об угрозе взрыва поступали 9 декабря в школы в разных городах Дальнего Востока. Были эвакуированы десятки школ в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, Уссурийске, Биробиджане.

Источник: ТАСС