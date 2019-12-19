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Назначила сама себе зарплату председатель совета дома. Это правомерно?

08:44 19.12.2019
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В нашем доме с нарушением пунктов собрания (в один пункт включили и выбор совета дома и вознаграждение председателю, так как она не планировала сразу начинать работать бесплатно) и сумма была определена ею, без согласования с людьми.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Инна:

Прошу ещё раз освятить на страницах газеты положение о вознаграждение председателю совета дома, подобная публикация была в 2017 году, может быть что-то новое. В нашем доме с нарушением пунктов собрания (в один пункт включили и выбор совета дома и вознаграждение председателю, так как она не планировала сразу начинать работать бесплатно) и сумма была определена ею, без согласования с людьми. Управляющая компания включает оплату председателю в содержание жилья, правомерно ли это?

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