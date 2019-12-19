Разорвали новорожденного мальчика бродячие собаки в Бурятии. Мать накормила и выбросила сына в мусорный бак

Вблизи от того места, где было найдено тело младенца, располагались мусорные баки. При осмотре в одном из них обнаружен черный пакет со следами вещества, похожего на кровь.

Мать перед смертью кормила малыша

16 декабря 2019 года утром возле одного из домов по улице Ключевская города Гусиноозерск было обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола, которое таскали собаки. В ходе судебно-медицинского исследования установлено, что ребенок родился живым и доношенным, а содержимое желудка свидетельствовало, что мать перед смертью кормила малыша. Гусиноозерским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Вблизи от того места, где было найдено тело младенца, располагались мусорные баки. При осмотре в одном из них обнаружен черный пакет со следами вещества, похожего на кровь. Не исключено, что новорожденный в указанном пакете был помещен в мусорный бак, откуда его тело достали бродячие собаки. В настоящее время в рамках судебно-медицинской экспертизы проводится гистологическое исследование для установления точной причины смерти ребенка, сообщает СУ СК РФ по республике Бурятия.

По уголовному делу ведется розыск матери малыша, для чего у местных жительниц детородного возраста изымаются образцы для проведения сравнительных генетических исследований. Изъято уже более 100 образцов. Помимо этого совместно с сотрудниками уголовного розыска полиции проводятся другие необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные установление полной картины происшествия.

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УБИЙСТВО