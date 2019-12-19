Мы не кони: Выйдут на митинг из-за маленьких зарплат 22 декабря медики «скорой» в Новосибирске

Сегодня фельдшер с высшей категорией получает заработную плату в размере 30 тысяч рублей, без категории – 24 тысячи рублей. Поэтому почти все работают на полторы ставки, но фактически трудятся за двоих, говорится в сообщении общественной организации.

Сотрудники скорой помощи работают круглосуточно



Медики скорой помощи в Новосибирске выйдут на акцию протеста, чтобы обратить внимание властей на большую загруженность бригад, дефицит кадров и низкие заработные платы, сообщила общественная организация «Гражданский патруль».

Сегодня фельдшер с высшей категорией получает заработную плату в размере 30 тысяч рублей, без категории – 24 тысячи рублей. Поэтому почти все работают на полторы ставки, но фактически трудятся за двоих, говорится в сообщении общественной организации.

Сегодня фельдшер с высшей категорией получает заработную плату в размере 30 тысяч рублей, без категории – 24 тысячи рублей. Чтобы эта работа хоть как-то себя оправдывала, почти все работают на 1,5 ставках, но фактически трудятся за двоих, сутками, на износ, с постоянным гулом сирены в салоне автомобиля, объезжающего километровые дорожные пробки.

Еще одна причина для протестов новосибирских медиков, работающих на станции скорой помощи — большая загруженность. По словам председателя первичной профсоюзной организации «Действие» на станции скорой помощи Новосибирска Сергея Комлева, в течение суток один фельдшер в одиночку успевает оказать помощь 22 пациентам, что значительно превышает средний показатель по стране.

«Мы устали работать, как кони, не видя своих семей, гробя свое здоровье и рискуя пациентами. Если мы все напишем заявления о переходе на одну ставку, полагаю, в городе практически исчезнет одна смена, сейчас их три… Мы хотим обратить внимание на проблему и потребовать устранения нарушений укомплектованности бригад и повышения уровня заработной платы на одну ставку, возвращения 100% оплаты ночных часов», — цитируют общественники Комлева.

Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ, бригада скорой медицинской помощи должна состоять минимум из двух медработников и водителя, однако в Новосибирске большая часть бригад работает в одиночку. При этом общее число укомплектованных бригад скорой должно быть на выезде не менее 170, но фактически в мегаполисе работает около 130 бригад.

Участие в воскресном пикете планирует принять сто человек, среди которых действующие врачи скорой помощи и сочувствующие пациенты. Требования медиков поддерживают Всероссийский профсоюз работников здравоохранения «Действие» и общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль».

Акция запланирована на 22 декабря, в воскресенье.