Самым главным событием года открытие Крымского моста назвал секретарь Путина

Дмитрий Песков: «Я думаю, в любом случае главными все-таки должны быть темы, которые связаны и с развитием страны, и с теми или иными процессами страны. Ну и международные события, наверное, тоже всегда остаются в поле внимания».

Песков назвал открытие Крымского моста одним из главных событий года

В Кремле считают открытие Крымского моста одним из главных событий уходящего года, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я бы сказал, что главное еще произойдет. Очень важно — это и Крымский мост, это то, что начнет функционировать железнодорожное сообщение через Крымский мост. Я думаю, в любом случае главными все-таки должны быть темы, которые связаны и с развитием страны, и с теми или иными процессами страны. Ну и международные события, наверное, тоже всегда остаются в поле внимания», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие события в Кремле отнесли бы к главным в уходящем году.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

Источник: РИА Новости