Розыск: Продолжают искать без вести пропавшую 10 дней назад 27-летнюю Алину Павлину из Бердска

Алина ушла из дома 8 декабря и пропала. Полиция просит откликнуться тех, кто видел бердчанку.

Алина была одета в розовый пуховик и черную шапку

Продолжают поиски пропавшей без вести 27-летней Алины Павлиной в Бердске.

Как сообщили в отделе МВД по Бердску «Курьер. Среда. Бердск» утром 19 декабря, девушку еще не нашли.

Напомним, отделом МВД России по Бердску разыскивается пропавшая без вести Павлина Алина Александровна, 23.08.1992 г.р., которая 8 декабря 2019 года ушла из дома в городе Бердске и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Приметы разыскиваемой: на вид 25-30 лет, рост 168 см, среднего телосложения, волосы светлые, длиной ниже плеч, лицо овальное, бледное, глаза голубые.

Была одета в вязаную шапку черного цвета, пуховик с капюшоном розового цвета, черные кожаные полусапоги на замке, серые спортивные брюки. При себе имела белый полиэтиленовой пакет.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Павлиной А.А. либо видели ее после 8 декабря 2019 года, просим сообщить в отдел МВД России по Бердску.

Телефоны для связи: дежурная часть – 383-41-3-00-23, отдел розыска – 383-41-3-09-93, 903-934-20-51 либо 112.