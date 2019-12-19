Мама лидер: Держала популярные бордели с проститутками 9 лет с мужем и сыном жительница Новосибирска

Лидер группы и её участники организовали занятие проституцией женщинами. При этом способом вовлечения в занятие проституцией избран добровольный — путем различных обещаний и уговоров.

Перед судом предстанет организованная группа

Заместитель прокурора области Микаил Аскеров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 7 жителей Новосибирска в возрасте от 30 до 60 лет.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ (деянии, направленного на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией). Кроме того, три члена группы также обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой).

Расследованием уголовного дела установлено, что в ноябре 2009 года ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за аналогичные преступления женщина, обладая лидерскими качествами, основываясь на личных, семейных, доверительных отношениях, предложила войти в состав создаваемой ею организованной группы своим мужу и сыну. Позже обвиняемая привлекла в состав организованной группы еще 7 лиц.

Роли и функции каждого участника в организованной группе были четко определены ее лидером («водители», «диспетчера», «охранники»). Злоумышленники содержали для занятия проституцией притоны в арендованных ими в Калининском и Заельцовском районах г.Новосибирска квартирах.

Действовала организованная группа на протяжении длительного периода времени – с ноября 2009 года по ноябрь 2018 года. Преступная деятельность группы пресечена сотрудниками полиции. Лидер группы и её участники организовали занятие проституцией женщинами. При этом способом вовлечения в занятие проституцией избран добровольный (путем различных обещаний и уговоров), то есть действий, направленных на возбуждение стремления у женщин заниматься такого рода оплачиваемой деятельностью.

С одним из участников организованной группы в прокуратуре заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (направлено уголовное дело в суд).

Уголовные дела рассмотрит по существу Калининский районный суд г.Новосибирска.

Источник: Прокуратура НСО