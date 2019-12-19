Возмущены задержкой на сутки пособия по безработице жители Бердска. ЦЗН опровергает задержки

Минимальный размер пособия по безработице в этом году составляет 1500 рублей

Задержкой пособия по безработице возмущен житель Бердска.

— Почему-то в ЦЗН города Бердска стали задерживать пособие по безработице. У меня в Кемеровской области живет друг и получает пособие на следующий день после явки к специалисту Центра занятости. И в интернете я видел информацию о том, что сроки перечисления пособия — на следующий день. Выходит, Бердск хуже Кемеровской области, или над нами в открытую издеваются. Никакой информации в интернете о сроках зачисления пособия в Бердске нет. Но в общей информации — на следующий день. Почему ЦЗН города Бердска не соблюдает сроки? — написал в рубрику «Сообщи свои новости» Олег.

Как рассказала главный бухгалтер бердского Центра занятости населения Лидия Пунанова, пособия по безработице выдают без задержки. По законодательству пособие выдается в течение трех банковских дней.

— Разные области — это совершенно разные вещи. Центр занятости подчиняется не городу, а области. Безработный приходит в Центр занятости — в конце рабочего дня составляют списки. Утром списки отправляют в федеральное казначейство. Федеральное казначейство получает заявку и ждет поддержку из Москвы. Деньги эти подтверждаются. Федеральное казначейство в Бердске отрабатывает документ и отправляет его в новосибирское федеральное казначейство. Новосибирск уже на второй день направляет средства по банкам. Получается, что через сутки после посещения специалиста Центра занятости безработный получает пособие. Иногда перечисление делается в первые сутки ночью. Это от нас уже не зависит. Задержек у нас нет, — пояснила Лидия Михайловна.

Главный бухгалтер ЦЗН отметила, что если у безработного есть вопросы по получению пособия, он всегда может обратиться к ней за разъяснением.