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«Ростелеком» в 2019 году обеспечил сотовой связью 45 сел Новосибирской области

11:24 19.12.2019
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Строительство станций включено в региональный проект «500+», который «Ростелеком» реализует совместно с правительством Новосибирской области для организации доступа в интернет жителей тех населенных пунктов, в которых проживает более 500 человек.

«Ростелеком» в 2019 году обеспечил сотовой связью 45 сел Новосибирской области

Работы в течение года проходили в 17 районах области, при этом больше всего базовых станций — 6 антенно-мачтовых сооружений — появилось в Усть-Таркском районе, по 5 станций было построено в Венгеровском, Купинском и Татарском районах. Эти территории расположены достаточно далеко от областного центра, поэтому появление стабильной связи для жителей местных сел и деревень стало важным событием.
«Проект по строительству базовых станций сотовой связи вошел в региональную программу “500+” в 2018 году, тогда “Ростелеком” обеспечил мобильной связью семь сел в Чановском, Купинском и Северном районах области. В этом году мы значительно приросли по объемам, что позволило обеспечить надежным мобильным интернетом за весь период более 20 тысяч человек в 20 районах», — отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Запуск новых базовых станций помогает повысить скорость передачи данных и увеличить пропускную способность сетей для одновременного подключения множества пользователей и устройств. Работы по расширению и модернизации сети в Новосибирской области «Ростелеком» проводит совместно с ООО «Т2 Мобайл» (бренд Tele2). В следующем году строительство антенно-мачтовых сооружений будет продолжено.

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