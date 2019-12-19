Желтый автобус за 3 млн рублей покупает для музыкальной школы власть Бердска

Автобус должен быть оборудован автомагнитолой с четырьмя колонками, иметь не менее 20 и менее 30 посадочных мест.

К покупке автобусов для перевозки детей предъявляют ряд требований

На сайте госзакупок 16 декабря объявлен аукцион на закупку автобуса для детской музыкальной школы им. Г. Свиридова в Бердске. Цена контракта 3 млн 044 тыс. рублей. Заявки принимают до 24 декабря. Аукцион состоится на следующий день.

Для приобретаемого транспортного средства существует ряд требований. Количество мест должно быть не менее 20 и менее 30. Автобус должен быть желтого цвета и иметь не менее одного места для сопровождающего. На наружных боковых сторонах кузова, а также спереди и сзади по оси симметрии автобуса должны быть контрастные надписи «Дети».

В автобусе должны быть основной и запасной выход, накрышный вентилятор с принудительной системой вытяжки воздуха, жидкостный отопитель салона, автомагнитола и 4 динамика, шторки на окнах.

Также необходимо устройство, препятствующее началу движения при открытой двери и не полностью закрытой двери. Пассажирские сиденья с четырехточечными ремнями безопасности. Проходы должны быть оснащены поручнями (ручками) с обеих сторон.

Кнопки вызова водителя присутствуют на каждом ряду сидений. Рабочее место водителя оборудовано звуковым и световым сигналами о необходимости остановки, включаемым с мест размещения детей. Внутреннее и наружное громкоговорящее устройство у водителя

Устройство, обеспечивающее автоматическую подачу звукового сигнала при движении задним ходом. Освещение ступеньки у входной двери. Выдвижная дополнительная механическая подножка у сдвижной двери. Две медицинские аптечки. Термошумоизоляция салона. Антистатическое противоскользящее напольное покрытие.

Поставщик обязан предоставить гарантийный срок эксплуатации автобуса не менее 24 месяцев, без ограничения пробега. Год выпуска — не ранее 2019 года. Автобус и его комплектующие (части комплекта) должны быть новые, технически исправные, не восстановленные, не бывшие в эксплуатации и не использовавшиеся в качестве экспозиционного образца.