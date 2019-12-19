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Квартиру Киркорова за 193 млн рублей из-за долгов продает с молотка банк Латвии

13:45 19.12.2019 Фото: pixabay.com
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Филипп Бедросович выплачивал кредит, пока банк не закрылся. И деньги не могли переводиться на счета банка. Естественно, кредит перестал обслуживаться.

Квартиру Киркорова за 193 млн рублей из за долгов продает с молотка банк Латвии
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста по стартовой стоимости более чем в 193 миллиона рублей. Решение опубликовано на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.

Суд обязал Киркорова и ООО «Филипп Киркоров Продакшн» выплатить 779 тысяч евро (более 54 миллионов рублей) задолженности, штрафов и процентов по кредитному договору. При этом представители банка просили взыскать с ответчиков более 3,3 миллиона евро (около 230 миллионов рублей).

Из решения следует, что взыскание обращено на заложенное по кредиту имущество певца – квартиру – путем продажи с публичных торгов. С молотка также пойдет установленная там бытовая техника — духовой шкаф, кофемашина и четыре кондиционера.

Адвокат Киркорова Александр Добровинский в интервью РЕН ТВ подтвердил наличие у певца задолженности по кредиту. «Действительно, был кредит. И Филипп Бедросович его благополучно выплачивал, пока два года назад банк не закрылся. И деньги не могли переводиться на счета банка, потому что он просил переводить их на какие-то третьи лица. А это очень опасно. Естественно, кредит перестал обслуживаться», — пояснил защитник.

По его словам, теперь представители певца ожидают постановление суда, в котором будет определено, на какой из счетов необходимо выплатить задолженность. При этом адвокат не упомянул в своем комментарии решение суда о продаже квартиры Киркорова на торгах.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Обнищал народ?

Аноним, 19 декабря 2019 14:49
Не удалось Бедросовичу кинуть банк!

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