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Объедение: вы даете курочку, ягненка, морепродукты своему любимчику

14:32 19.12.2019, Елена Белоусова Фото: pixabay.com
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Лучшие корма и средства по уходу за животными, профессиональные грумеры и ветеринары сделают вашего питомца счастливым и здоровым.

Объедение: вы даете курочку, ягненка, морепродукты своему любимчику
— Если вы довольны самочувствием животного, то корм менять не рекомендуется, точнее марку. А вкусы можно варьировать, — рассказывает продавец-консультант зоомагазина Ольга Симонова. — Зоомагазины предоставляют огромный выбор. Например, некоторое время вы даете курочку, далее морепродукты, корм с мясом кролика или ягненка. Ежедневно появляются новинки, от которых ваш питомец будет в восторге!

Все к Айболиту!

Дипломированные специалисты высокой квалификации в ветклиниках Бердска всегда готовы прийти на помощь и ответить на все ваши вопросы. Когда и какие делать прививки? Стерилизовать кошку или нет? Обращайтесь, вам обязательно помогут!

Да здравствует мыло и воск!
Обычных кошек специалисты рекомендуют мыть около двух раз в год, но есть и другие. Например, у моего знакомого сфинкс отправляется в ванную всегда вслед за ним, он его моет чуть ли не ежедневно, — отмечает специалист. — С собаками ситуация иная. Вышла на улицу, погуляла — нужно вымыть лапы. Есть специальное антибактериальное мыло, которое обладает успокаивающим эффектом. А обработав лапы своего питомца специальным воском, вы обезопасите его от солей и канцерогенов. Если все-таки у вашего любимца потрескались подушечки лап, то с помощью специального крема вы легко решите эту проблему.
Шампуней для собак в магазинах столько, что питомцу сможет позавидовать любая представительница прекрасного пола, которая с особой тщательностью следит за своей прической. Для частого применения, для жесткошерстных собак, для использования в период линьки… В зависимости от окраса собаки вы подберете суперсредство, которое превратит шерсть вашего питомца в шелковистую шубку. Легко!
Не забываем о периодических визитах в салон красоты. Именно там профессионалы из вашего любимца сделают симпатяжку!

Немного о туалете
Не все котики ходят на унитаз. В зоомагазинах большое разнообразие различных наполнителей. Самый бюджетный вариант — это древесный, но минус в том, скажу по своему опыту, что он растаскивается по всей квартире.
Подороже силикагелевый, он хорошо поглощает запахи и при этом имеет антибактериальный эффект. Вы можете выбрать даже ароматизированный, например яблочный или лавандовый.

Когтеточки и прочие радости
Угловая, в виде доски, на подставке — когтеточки не только позволят котику сбросить накопившуюся энергию, но и ваша мебель останется целой.
Волнистые попугайчики и прочие птички любят медовые палочки.
Грызуны обожают дропсы. Кролику можно купить барабан с бубенчиком, который он будет катать и веселиться!

Важно!
Если ваш питомец получает корм эконом- класса, то не забывайте его витаминизировать. Зима — время, когда не только людям не хватает полезных веществ и микроэлементов.

Игрушки
В Бердске появились магазины нового формата — супремаркеты. Удобно: все можно не только посмотреть, но и самостоятельно изучить инструкцию.

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