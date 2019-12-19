Подарки в Год Крысы от парапсихолога: визуализируем мечту и она сбывается в 2020 году!

Зависит ли удача в будущем году от елочных игрушек, а если зависит, то как именно? Об этом рассказала радио Sputnik парапсихолог, астролог Елена Ерлин.
Что выбрать для подарков друзьям и близким? Этот вопрос для многих в предновогодней суете становится просто неразрешимым. Если не уверены в ответе, то в этот раз вы вполне можете сделать выбор в пользу определенной суммы в конверте ‒ сомнения относительно «бездушности» денежного подарка на будущий год отменяются, заверила радио Sputnik парапсихолог, астролог Елена Ерлин.
Тем, кто во главу угла ставит финансовое благополучие, смело дарите конверт с деньгами, посоветовала парапсихолог. Может, и не очень оригинально, но некоторым вашим знакомым такой подарок наверняка подойдет лучше всего.
Ну и как же без символа 2020 года – Крысы. Плюшевые игрушки, магниты, тарелки и прочая атрибутика с изображением грызуна уже в лидерах продаж сувенирной продукции. Не переусердствуйте, советует астролог, кого-то это может раздражать. Но небольшой символический сувенир не помешает.
«Как правило, на Новый год дарят символические подарки. Раз уж у нас будет год Крысы, то подойдут подарки с изображением этого милого существа. Будут игрушки, магнитики и даже украшения для новогодней елки. Это очень хорошие подарки. Если в доме будет подарок с символикой 2020 года, вы таким образом «умасливаете» Крысу. Это нужно, чтобы год был хорошим, удачным и добрым», ‒ рассказала астролог.
Есть и «запрещенные» подарки. Не нужно приносить к новогоднему столу неподходящую еду, отметила астролог.
«Я бы не советовала приносить к новогоднему столу определенную еду. Особенно не стоит приносить мясные блюда. Это идет от суеверий. Считается, что если дарят мясо на Новый год, это к болезням или чему-то такому нехорошему», ‒ предупредила Елена Ерлин.
Источник: https://radiosputnik.ria.ru
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