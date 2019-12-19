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Подарки в Год Крысы от парапсихолога: визуализируем мечту и она сбывается в 2020 году!

13:27 19.12.2019 Фото: www.pexels.com
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Можно подарить для начала что-то в виде игрушки, чтобы повесить на елку. Это принесет в будущем году большую, крупную удачу, покупку. Дарят машинки, домики. Это работает так: человек подумал, визуализировал, мысль материализировалась, и все случилось

Подарки в Год Крысы от парапсихолога: визуализируем мечту и она сбывается в 2020 году!
Как правило, на Новый год дарят символические подарки. Раз уж у нас будет год Крысы, то подойдут подарки с изображением этого милого существа

Зависит ли удача в будущем году от елочных игрушек, а если зависит, то как именно? Об этом рассказала радио Sputnik парапсихолог, астролог Елена Ерлин.
Что выбрать для подарков друзьям и близким? Этот вопрос для многих в предновогодней суете становится просто неразрешимым. Если не уверены в ответе, то в этот раз вы вполне можете сделать выбор в пользу определенной суммы в конверте ‒ сомнения относительно «бездушности» денежного подарка на будущий год отменяются, заверила радио Sputnik парапсихолог, астролог Елена Ерлин.
Тем, кто во главу угла ставит финансовое благополучие, смело дарите конверт с деньгами, посоветовала парапсихолог. Может, и не очень оригинально, но некоторым вашим знакомым такой подарок наверняка подойдет лучше всего.

«Для всех тех, кто хочет решить свои финансовые моменты, очень хорошо просто дарить деньги. Не обязательно большие суммы, можете просто положить в конвертик деньги в мировой валюте», – сказала Елена Ерлин.
 Еще один совет – представьте себе, о чем человек мечтает. Если в следующем году он хотел бы совершить крупную покупку – квартиру или машину, можно подарить ему это в виде игрушки, чтобы визуализировать и, таким образом, приблизить мечту.
«Можно подарить для начала что-то в виде игрушки, чтобы повесить на елку. Это принесет в будущем году большую, крупную удачу, покупку. Дарят машинки, домики. Это работает так: человек подумал, визуализировал, мысль материализировалась, и в следующем году все случилось», – сказала Елена Ерлин.

Ну и как же без символа 2020 года – Крысы. Плюшевые игрушки, магниты, тарелки и прочая атрибутика с изображением грызуна уже в лидерах продаж сувенирной продукции. Не переусердствуйте, советует астролог, кого-то это может раздражать. Но небольшой символический сувенир не помешает.
«Как правило, на Новый год дарят символические подарки. Раз уж у нас будет год Крысы, то подойдут подарки с изображением этого милого существа. Будут игрушки, магнитики и даже украшения для новогодней елки. Это очень хорошие подарки. Если в доме будет подарок с символикой 2020 года, вы таким образом «умасливаете» Крысу. Это нужно, чтобы год был хорошим, удачным и добрым», ‒ рассказала астролог.
Есть и «запрещенные» подарки. Не нужно приносить к новогоднему столу неподходящую еду, отметила астролог.
«Я бы не советовала приносить к новогоднему столу определенную еду. Особенно не стоит приносить мясные блюда. Это идет от суеверий. Считается, что если дарят мясо на Новый год, это к болезням или чему-то такому нехорошему», ‒ предупредила Елена Ерлин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru

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От редакции

Какая мечта у вас?

Аноним, 19 декабря 2019 13:42
НВР:
Чтобы всех этих парапсихологов, экстрасенсов, гомеопатов, астрологов и прочих шарлатанов собрать в одном месте и отправить на Луну. Всех. Сразу. А следующим рейсом еще одну группу товарищей, сами догадайтесь какую...

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