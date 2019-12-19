Горячим чаем в холодную погоду напоят детские коллективы на 9 Мая в Бердске

Город готовится к празднованию 75-летия Победы. И чтобы мероприятия прошли на высоком уровне, уже сейчас учитывают все замечания бердчан с праздника 9 Мая этого года.

В 2020 году час памяти на Мемориале славы 9 Мая начнется позже — в 11.00

С учетом замечаний и предложений бердчан организуют празднование 9 Мая в Бердске. Об этом на оргкомитете по подготовке к 75-летия Победы сообщила начальник отдела культуры Оксана Мокриенко.

Одно из пожеланий бердчан — озвучивание ул. Ленина громкоговорящей связью для прохождения «Бессмертного полка». Работа по этому вопросу ведется. Горсвет заказал проект.

— Обеспечить детские творческие коллективы горячим чаем в холодную погоду. Я думаю, что этот вопрос мы решим. Для себя мы его взяли на заметочку. Думаю, что проблему эту снимем. С точки зрения организации зрителей для проведения часа памяти на Мемориале славы более целесообразно время проведения поменять на более позднее — 11 часов. Еще одно предложение — проконтролировать более корректное перемещение фотографов при проведении часа памяти на Мемориале Славы. Я думаю, что этот вопрос со СМИ мы проговорим к 9 Мая 2020 года. В связи с частой холодной погодой на 9 Мая предлагается сдвинуть проведение праздничного концерта на площади ДК «Родина» на более раннее время. Всегда начинались программы в 17.00, в этом году планируем начать в 15.00 и завершить детский блок в 17.00, — рассказала Мокриенко.

В 2020 году планируют организовать от каждой школы 30 учащихся для прохождения парада на 75-летие Победы.

Необходимо обратить внимание организаций города на закон «О Знамени Победы». На многих зданиях не были вывешены знамена Победы, в том числе суда, прокуратуры, военкомата, отдела полиции.

За месяц до 9 мая необходимо разместить фотографии ветеранов Великой Отечественной войны на билбордах в городе.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в бердском городском историко-художественном музее реализуется проект «Навстречу 75-летию Победы». В рамках этого проекта приобретут интерактивный стол за 500 тыс. рублей. С его помощью будет реализован мультимедийный проект «Листая книгу памяти». Он состоит из шести глав: «Бердчане на фронтах Великой Отечественной войны», «Письма с фронта», «Бердск тыловой», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Места памяти о войне и Победе», «Викторина».

К празднованию 9 Мая готовят программы все бердские творческие коллективы.

На железнодорожном вокзале в рамках празднования 75-летия Победы выступят сразу два коллектива — «Берегини» и музыкальной школы. Так как проводится реконструкция вокзала, коллективы будут выступать не в помещении, а на улице.

К давно полюбившимся традиционным акциям и мероприятиям на 9 Мая добавится и новое — маппинг-шоу. Уже есть договоренность с компанией, которая хочет сделать маппинг-шоу на двух зданиях — управлении образования и администрации города. Это когда световая картинка с определенным содержанием идет по зданиям. Естественно на 9 Мая световое шоу будет посвящено бердским фронтовикам. Маппинг-шоу планируют провести где-то за полчаса до праздничного салюта. Оборудование для маппинг-шоу берется в аренду, которая обойдется городу в 1 млн рублей.